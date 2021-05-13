凱特與夫婿威廉王子推出新YouTube頻道

梅根和夫婿哈利王子接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的爆炸性專訪，不僅指控英國王室有種族歧視，不顧她的感受，還說嫂嫂凱特曾把她惹哭。面對她的種種指控，凱特始終沒有正面回應。

不過，據《快報》（Express）和《獨立報》（The Independent）報導，評論員艾可萊兒（Jenny Eclair）在專欄中指出，凱特似乎不打算讓自己，夫婿威廉王子，還有3名子女遭踐踏。

她連連以低調迷人的方式出擊，當小兒子路易過3歲生日時，她親自拍攝了他上托兒所第一天前，騎上紅色小腳踏車，露出一臉開心笑容的照片，以行動證明，「我們雖然是王室成員，但卻如此平易近人」。

凱特與威廉王子結婚10周年全家福錄影

凱特與威廉結婚10周年

近幾個星期來，隨著家人跨越好幾個里程碑，凱特和威廉頻頻公開親密的家庭照。4月23日是他們結婚10周年，兩人的合照顯示，他們仍恩愛如昔。5月2日凱特又公開了親手操刀，為寶貝女兒夏綠蒂拍攝的6歲生日照。艾可萊兒說，這一連串家庭照公開的時機都恰到好處，拉近了民眾和他們的距離，也是梅根與哈利應該學習的。

她指出，梅根夫婦的兒子亞契5月6日在美國過兩歲生日時，他們也公開了1張照片，但只秀出他獨自1人拿著一串氣球的背影，令民眾失望不已。

相對的，《時尚》（Vogue）雜誌指出，隨著英國新冠封城的限制放鬆，凱特也逐漸恢復活躍。她發起了名為「別動」（Hold Still）的線上攝影展，廣邀英國各地民眾透過攝影，記錄新冠疫情期間的生活。此外，她也和威廉推出專屬的Youtube頻道，不僅象徵英國王室的現代化，也藉此增進民眾對他們的了解。

而在Youtube處女秀中，只見威廉對她耳語道，「現在要注意妳說了甚麼話，因為他們甚麼都會拍進去」。而凱特則哈哈大笑道，「我知道！」每次她所展現的是既幹練又親切，溫情而又專業，不但時髦也很感性。

儘管梅根砲火四射，但凱特以活潑親切的態度，吸引了正面的報導，但又自制低調，不至於讓媒體大作文章。或許她正以堅定的行動證明，自己是英國王室最寶貴的資產。

(中時新聞網)