台灣疫情爆發，光是12日就增加16名本土案例，也是過去一年多來最險峻的一次，不少民眾恐慌，紛紛湧入賣場搶購民生用品。有網友貼出好市多中和店晚間照片，只見賣場裡人潮爆滿，結帳都必須等半小時以上，衛生紙更是被掃光。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出三張照片，透過照片可以看到，排隊入場的民眾多到數不清，結帳處更是水泄不通，每個人都要等半小時以上，衛生紙更是被一掃而空，店員拆開一箱又一箱的衛生紙，補貨補到手軟、整件衣服都被汗水浸濕。

衛生紙被狂掃，工作人員補貨補到滿頭大汗。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

排隊入場的民眾一個接一個，整條動線全被塞滿。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友看到也傻眼，痛罵：「真的學不會教訓」、「搶衛生紙到底是多失智？」、「台灣人跟風最快」、「去年就經歷過一次還學不乖」、「應該是股災，買回去擦眼淚吧」、「事實證明，台灣人緊張起來，容易烙賽」、「擔心疫情，然後跑去好市多群聚？」、「台灣人為啥那麼愛買衛生紙？」、「疫情一燒就狂搶，稍微緩和就都不戴口罩」。

隨著疫情爆發，不僅好市多，如家樂福、全聯各大賣場在下班後也湧入人潮，狂搶泡麵、衛生紙等民生物資，就連網購平台的口罩、口糧也全都銷售一空，但讓人擔心的是，近日的本土案例源頭至今依舊不明，也難怪民眾會恐慌。

(中時新聞網)