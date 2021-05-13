黃心娣從藝人斜槓瑜伽老師，過程中認識許多不同領域的新朋友，還把之前因為忙於工作而好久沒見的朋友重新連繫上。除了基本的防疫步驟外，黃心娣更教導學員如何利用精油和花晶做平時的身體保養，除了能維持呼吸道順暢外，同時也加強自身免疫能力、減少生病的機會，更因此被學員們稱為「防疫小尖兵」。

黃心娣分享「雖然最近休息中，但因為教課關係接觸到各行各業的朋友，更和這些朋友們一起進修身心靈的課程，也讓我更體悟人生，收益良多」，平時黃心娣對於身體保養十分注重，教學時也不藏私的將自己平日如何強健體魄的小撇步告訴大家，譬如：睡前用艾草生薑精油泡腳，可以幫助加速循環避免感冒，泡腳水沖馬桶還可以殺菌，保養身體又可節約用水，真是一舉兩得。

黃心娣和瑜珈課學員合照。（周子娛樂提供）

近日疫情再度升溫，除了避免到人多、密閉的場所外，黃心娣希望能將她學習到的知識透過簡明易懂的方法讓大家可以更快學習，也特別將這些小撇步拍攝成影片，放在自己的YouTube頻道上分享給大家，希望在這嚴峻的疫情狀態下，還能保有生活中那一片淨土。

而她2年前與夏雨喬、鬼鬼（吳映潔）一同主演電影《女優，摔吧》，紛絲頻敲碗私訊詢問「什麼時候上映」，她也跟觀眾一樣都十分期待，「好的作品需要時間堆積，相信很快就可以和大家見面了」；黃心娣首次演出摔角選手，做足功課，為更貼近角色增加肌肉。

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