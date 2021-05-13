美國田納西河谷管理局（TVA）和卡洛斯能能源公司(Kairos Power)宣布，將在橡樹嶺(Oak Ridge)的東田納西技術場(East Tennessee Technology Park,ETTP），建造「赫密士」示範型低功率熔鹽式卵石床反應器(Hermes low-power demonstration molten-salt cooled)，這屬於第四代核能。

新阿特拉斯(New Atlas)，在氣候變化的迫切壓力，和反對化石燃料已逐漸成為共識的情況下，核電正變得越來越有吸引力，也有新的核電廠提出建造，但是，這並不是1950年代大型壓水爐的復興，而是新一代的核能技術。這些新核能不追求高功率，而是尋求小型、易部署、可自動停機、安全系數更高。

卡洛斯能能源公司解說的卵石床反應爐，核反應器在最左邊，其他的熱能交換設備都不進入爐心，比以往的核反應爐簡單的多。(圖/kairospower)

比如（TVA）和卡洛斯能能源公司的「赫密士」就是一例，它是一種卵石床反應爐(Pebble bed reactor,PBR)，與現在的壓水爐(PWR)、沸水爐(BWR)，略有不同。

在常規的壓水爐、沸水爐中，濃縮鈾核燃料以柱狀模式進入爐心，由控制棒來控制反應效率，另有循環水在反應爐內部，既把熱量帶走推動渦輪，也減慢中子速度，以維持反應。

至於卵石床反應器中，燃料棒被替換為網球大小的球體，每個球體是由濃縮鈾與石墨（充當慢化劑）組成，再包覆於陶瓷中。這樣的燃料球做了數千個放入反應爐內，這樣它們不需要控制棒，就可以在高溫下維持核反應。還有一個巨大不同，那就是卵石床反應器不用水為循環物，而是填充氦、氮或二氧化碳的氣體做為冷卻與循環，由氣體的高溫來推動渦輪發電。

儘管卵石床反應爐的概念，從1947年就已經存在，好處是原理簡單，而且可以自我調節，但是仍有許多技術障礙需要克服，因此目前的卵石床反應爐都屬研究型或是原型設計，尚未成為商用化電廠。(據大陸的說法，山東威海的「石島灣核電廠」，已經達成商業運轉，它的功率195百萬瓦，是全世界第二座可長時間運行的卵石床式。)

「赫密士」是一座示範爐，它與前述的卵石床爐又有一些不同，不用氣體冷卻式，改用氟化物熔鹽代替氣體。理由是氣體的膨漲率太高，要是反應壓力過高就必須洩壓，氣體冷卻式就會逸散具輻射物質的氣體。而氟化鹽的溫度範圍超過1,000°C，要是面臨洩壓問題，它只會緩慢流動，不會造成周遭環境的多餘輻射。另外，它們化學性質穩定，不用高壓安全殼結構也能運行，要是反應堆發生故障，也可通過自然循環保持爐心冷卻。

赫密士使用的是濃縮鈾9.75％的燃料石，在585°C的工作溫度，產生140 百萬瓦時的電力。

(中時新聞網)