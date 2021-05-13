近日台灣新冠疫情擴散，雖然確診人數尚未暴增，但數個不明來源與多個確診者的足跡讓人對未來疫情發展擔憂。尤其是天氣已開始轉熱，近期全球疫情最嚴重的印度傳出B.1.617變種病毒，一反專家預測出現反季節爆發現象，更讓人憂心炎熱天氣是否也會助長台灣的疫情。

台灣近日的本土確診案例創新高，整個社會已受到極大震撼，目前這些病毒的基因定序尚未做出報告，是否屬於已在東南亞出現的印度變種病毒尚未得知。印度去年首波疫情受控數月後突然爆發震驚全球的疫情，讓一些傳統的疫情傳播理論受到不小的挑戰。

據一些對印度當地疫情觀察的報告指出，印度第2波疫情最可怕的特點是改變了過去疫情的規律，而且速度之快讓人措手不及。去年印度疫情走出緩慢的第1波之後，到9月開始反轉，一些專家認為這種呼吸道傳染病在熱帶地區傳播受限於炎熱天氣，不至於有大規模傳播，這種觀點在其他國家獲得驗證，較嚴重的疫情是一直到秋冬才發生。

天氣開始轉熱，近期全球疫情最嚴重的印度傳出B.1.617變種病毒，具有反季節爆發的特性，讓人憂心炎熱天氣是否也會助長台灣的疫情。圖為火葬場工作人員為即將火化的死者舉行火葬儀式。（圖／美聯社）

印度在今年3月之前，很大部份屬無症狀傳播，而且很快痊癒，在其國民抗體檢測中，陽性比率比全球都高很多，許多專家因此認為印度人免疫力強，疫情整體衝擊不大，一般人也因此輕視疫情的威力，認為疫情將逐漸平息。而實際上沒有積極防疫的印度政府，更厚著臉皮高調宣佈抗疫勝利，並以此為選舉造勢。學校、工廠恢復正常，招商引資熱烈進行，新年期間出現農民大規模抗議活動也沒有增加多少確診病例，與此同時，歐美疫情則因冬季低溫而衝上高峰，完全符外界預料。在新年之初印度最冷季節一過，其確診數更降到極低水準，他們預期天氣逐漸轉熱將再壓抑疫情，印度的全民免疫可以說勝利在望。

不料，今年氣溫回升後印度意外地出現疫情反彈，在一片樂觀氣氛中沒有引起太多憂慮，3月分幾個大型傳統文化節慶照常進行，執政黨勝利在望的選舉集會更是歡欣鼓舞的氣氛。讓人意外的是，雙變異的B.1.617病毒株對抗炎熱天氣不只沒有受到壓抑，反而在大量抗體檢測呈現陽性的無症狀感染民眾中迅速傳播，出現了抗體逃逸與高重症率現象。

今年氣溫回升後印度意外地出現疫情反彈，在一片樂觀氣氛中沒有引起太多憂慮，3月分幾個大型傳統文化節慶照常進行，造成後來的變種病毒疫情大爆發。圖為印度今年的大壺節，信徒們在節慶中從各地湧入恆河淋浴。（圖／美聯社）

這種意料之外的變化讓很多專家大為驚訝，印度3月轉熱後，到4月、5月會是最熱的季節，每天氣溫可以高達38至40度，病毒不只曬不死，還愈傳愈快，疫情隨著氣溫快速升高，所有人眼睜睜看著每日確診人數衝上20萬、30萬、40萬。醫療體系很快地超過負荷而崩潰，疫情相關的亂象頻生，尤其是北印度大量病患與病死者，在國際媒體報導下猶如人間煉獄。

在印度出現的雙變異B.1.617病毒株不只沒有受到炎熱天氣壓抑，反而快速傳播，印度醫療體系面臨崩潰，北印度大量病患與病死者問題，在國際媒體報導下猶如人間煉獄。圖為新德里的火葬場上一名工作人員躲避焚燒屍體的熱氣。（圖／路透)

當地媒體引述專家分析，其實印度感染率一直很高，但大多都無症狀，因此也無從知道，直到驗出抗體才發現曾經感染。這波變種病毒感染求醫的增多，並非因感染人數增加，而是重症者增加，大量重症者湧入醫院，官方獲得的確診人數才暴增。去年疫情形態讓很多政治人物輕忽病毒變異後的威力，造成了英國、巴西、印度等多種變種病毒肆虐，未來這類變種病毒傳入台灣也幾乎是必然的事，若還拿去年以來的防疫政策應對，顯然難以讓人安心。

印度變種病毒的高重症率與適應高氣溫的特性令很多專家擔憂，未來病毒擴大傳播時將持續變異，變異過程中還可能出現抗體逃逸特性，而疫苗本身也有抗體效期僅6~9個月問題與接種速度問題，因此未來疫苗研發可能會趕不上病毒變異速度，形成舊病毒尚未處理完就出現新病毒的困境，讓疫情一再反覆，成為全球的長期社會問題。

印度變種病毒肆虐造成極嚴重的疫情，雖然讓民眾加緊接種疫苗，但因人口眾多，接種的速度可能趕不上病毒株變異的速度。圖為印度民眾排隊接種疫苗。（圖／路透）

現在台灣即將進入夏季，氣溫快速升高，對來自印度的變種病毒正是它最能適應的環境。近期爆發的社區感染尚未知是否與變種病毒有關，但可以預期的是，印度的狀況可能會隨著氣溫上升後在全球各地爆發，甚至還會有新的、更厲害的變種病毒。在本波社區感染出現後，如何應對必然會來臨的變種病毒，已是必須提早面對的問題。

(中時新聞網)