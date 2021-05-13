監測半導體行業的分析師表示，半導體將在未來一段時間內供不應求。今，從PlayStation 5s和牙刷到洗衣機和鬧鐘的各種物品都應有盡有。但是還沒有解決的餘地-這是一個多方面的問題，沒有任何減弱的跡象，這使一些人將當前的危機稱為「晶片危機」 。

諮詢公司Forrester的副總裁研究總監Glenn O'Donnell認為短缺可能持續到2023年。他在部落格中寫道：「由於需求將保持高檔，而供應仍將受到限制，我們預計這種短缺將持續到2022年並持續到2023年。」

O'Donnell預計，對包含一些最先進晶片的PC的需求在來年會「有所下降」，但「不會很多」。同時，他預計充滿伺服器的數據中心將在他所說的「慘淡的2020年」之後的明年購買更多晶片。

O'Donell表示：「加上對一切手段的不可阻擋的渴望，再加上雲計算和加密貨幣挖掘的持續成長，除了晶片需求的繁榮時期，我們看不到其他任何東西。」

與此同時，Plurimi投資經理的訊息長帕特里克·阿姆斯特朗（Patrick Armstrong）上週告訴CNBC的《歐洲路牌》，他認為晶片短缺將持續18個月。「不僅是汽車。是電話 這是一切的互聯網。他說：「現在有很多商品擁有比以往更多的晶片。」 「他們都啟用了互聯網。」

汽車行業受全球晶片短缺的影響比任何其他部門都多。

全球最大的晶片製造商台積電本月初表示，它認為到6月將能夠趕上汽車需求。但是，阿姆斯特朗認為這很難實現。

他說：「如果聽福特，BMW，福斯汽車的聲音，他們都強調產能存在瓶頸，而且他們無法獲得製造新車所需的晶片。」

在其他地方，Gartner週三表示，短缺將持續到2021年，並補充說短缺會影響所有晶片類型，並且晶片價格正在上漲。

Gartner分析師艾倫·普里斯特利（Alan Priestley）週四對CNBC表示，未來六個月某些行業的情況可能會有所改善，但到2022年可能會產生「連鎖反應」。

他說：「它不應該再走了。」 「該行業正在增加產量，但這確實需要時間。」

(中時新聞網)