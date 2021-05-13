台灣本土確診人數今日新增高達16例，創下新高。疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，提升疫情警戒至第二級，引發民眾恐慌，陳時中希望這時候不要有各種不必要的批評，資深媒體人陳揮文嗆說，誰理你啊，當然繼續批評。

陳揮文在Yahoo《鄉民大會》節目中表示，如果疫情再往上的話，陳時中的民調可能還會再提高。他酸說，最新民調，民眾對陳部長的滿意度是80％，蔡總統才55％。所以不要再叫陳時中選雙北市長，應該直接叫他選總統。

陳揮文指出，陳時中早上的表現非常緊張，他在立法院表示，疫情這樣嚴峻，可能進入第三級警戒，這一講不得了。陳時中等於是每天都在直播，他是全國最大的直播主，後來改口今天不宣布升級。他不是才講可能進入第三級警戒，今天卻又不宣布，到底是什麼狀況。

陳揮文指出，第三級警戒就是已經進入半封城，所以如果到了第三級，狀況將會非常非常嚴重，陳部長卻說近日可能會第三級警戒，所以我們一定要做好疫情的準備。而陳時中說各種不必要的批評，現在都沒有意義，希望我們都不要再批評他。陳揮文嗆說，誰理你啊，當然繼續批評。

(中時新聞網)