美國國務卿布林肯今天在發布年度國際宗教自由報告時，再度指控中國對待穆斯林與其他宗教和少數族裔的行為是種族滅絕，並再將一名中國官員列入制裁名單。

布林肯（Antony Blinken）今天在2020年國際宗教自由報告記者會上點名伊朗、緬甸、俄羅斯、奈及利亞、沙烏地阿拉伯與中國存在嚴重違反宗教自由行為。

在談到中國時，布林肯表示，中國廣泛將宗教表達定為刑事犯罪，並持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪。

布林肯今天也宣布，鑑於涉入嚴重的侵害人權行為，任意拘押法輪功成員，對前四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝祭出制裁，他與其直系家屬將不得進入美國境內。

布林肯在隨後發出的新聞稿中表示，將持續思考所有適當的工具，以對中國與其他地區侵犯人權的責任人問責。

中國自1999年起，就因為長期從事或容忍嚴重違反宗教自由行為被列為特別關注國家。對於近年來發生在新疆維吾爾族的侵犯人權行為，美國政府官員也多次公開譴責並對相關官員與實體進行制裁。

報告指出，中國政府持續推動2019到2024年的「宗教中國化」運動，以使所有宗教教義與實踐和中共教義一致，包括要求所有宗教的神職人員參加政治灌輸會議、監督宗教服務、預先批准佈道與變更宗教文本。身兼中共中央統戰部副部長的中國國家宗教局長王作安去年9月時表示，中國基督教已徹底擺脫外國勢力的控制和影響。

報告引述媒體報導指出，去年1到7月，有中國官員以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由，要求關閉宗教場所。中國政府也以疫情為由，加強對宗教相關人員監視和逮捕，並限制宗教團體的私人禮拜活動。

報告指控中國當局持續騷擾與恐嚇宗教領袖，以勸阻他們與美國官員接觸。北京當局也經常阻止宗教團體成員參加美國大使館與領事館活動，安全部門人員也會對與會者進行訊問。北京當局並經常拒絕批准或拖延美國官員訪問宗教場所並與宗教領袖會晤的要求。（編輯：陳正健）1100513

(中央社)