台灣於5月12日新增本土確診人數高達16例，創下社區感染新高。指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，引發民眾恐慌。國產疫苗可望7月底上路，總統府11日表示，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗。至於國人的反應，媒體人吳子嘉卻預言，之前AZ疫苗沒人敢施打，國產疫苗未來若上路，怎麼會有人敢打。

美麗島電子報董事長吳子嘉在Yahoo《鄉民大會》節目中表示，AZ疫苗的施打，現在歐盟本身，包括英國的醫療當局都不建議，因為30歲以下的女性打AZ疫苗，它的副作用非常強烈，會造成血栓的可能性很大。

吳子嘉接著表示，行政院長蘇貞昌說，我們現在只剩下AZ疫苗。衛福陳時中則表示，我們7月就有國產疫苗。吳子嘉不禁質疑，我們兩個鄰國日本、韓國，都還沒有國產疫苗，為什麼台灣的科技進步到可以超越日本、韓國。另外，我們台灣一年多來，防疫做得太好了，這反而讓我們沒有抵抗力，萬一隨便一個病毒進來，我們很容易就感染了，所以我們現在急切需要打疫苗。不過也因為我們防疫做得太好了，所以台灣做的疫苗二期臨床，恐會找不到病例。

吳子嘉甚至認為，之前AZ疫苗沒人敢打，國產疫苗未來若上市，怎麼會有人敢打，除非世界衛生組織（WHO）給我們國產疫苗授權。

宅神朱學恒則表示，3月30日，彭博社已經公布，上海復星願意把BNT疫苗賣給台灣，那為什麼我們指揮中心不買，在人家願意賣你時，卻不買BNT；更何況花錢買，這是商業市場自由機制，一個願買一個願賣。

(中時新聞網)