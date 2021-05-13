新北中和清晨爆槍響 8人群聚留滿地彈殼檳榔渣 07:082021/05/13 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區13日清晨傳出槍響，警方於現場採集遺落的彈殼。（翻攝照片／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北是中和區景平路人行道上今（13日）清晨4時許傳出槍響，據了解，有8名民眾群聚，先出現信號彈煙霧後，隨即槍聲四起，現場滿地檳榔殘渣與彈殼。警方獲報後已於現場進行蒐證，並透過調閱監視器畫面鎖定一輛車輛，將盡速通知車主到案說明。 警方指出，於13日上午4時48分許接獲報案，指稱景平路該處社區有民眾持槍鬧事，警方趕往現場時，已無人跡，僅留有一地的彈殼與檳榔殘渣，目前已積極調閱監視器畫面，鎖定一輛轎車，並預計通知車主到案說明。 餐飲購物啟動實聯制 角力戰延燒 美擬禁止新疆太陽能 (中時新聞網) #中和 #新北 #景平路 #槍響 #槍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆學校機關大消毒 八大場所仍營業 04:102021/05/13 地方新聞 立委踢爆 萬里摘星樓檢疫所混住 04:102021/05/13 焦點要聞 中年睡不夠 晚年易失智！大腦清廢物 這個睡眠時間最好 07:482021/05/13 健康 藍喊擴大廣篩 蘇益仁：小規模普篩能減災 04:102021/05/13 焦點要聞 專家傳真－各家半導體法說華麗登場 04:102021/05/13 專題周報 我‧見‧我‧思－不貳過 預防再發生設計機制的實踐精神 04:102021/05/13 專題周報 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 00:512021/05/13 生活 增3例不明感染源 1人就診5次未發現 04:102021/05/13 焦點要聞 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 00:212021/05/13 生活 防疫神話快守不住了 媒體人怒揭衛福部2大「千古之謎」 08:042021/05/13 政治 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 08:462021/05/13 政治 社會熱門新聞 阿公店女子感染源與獅子會前會長「有關聯」 警急追上百位茶室男客 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 高雄警與報案人玩猜年紀遭罰 「高雄楊冪」傻眼：警察熱情錯了？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。