新北是中和區景平路人行道上今（13日）清晨4時許傳出槍響，據了解，有8名民眾群聚，先出現信號彈煙霧後，隨即槍聲四起，現場滿地檳榔殘渣與彈殼。警方獲報後已於現場進行蒐證，並透過調閱監視器畫面鎖定一輛車輛，將盡速通知車主到案說明。

警方指出，於13日上午4時48分許接獲報案，指稱景平路該處社區有民眾持槍鬧事，警方趕往現場時，已無人跡，僅留有一地的彈殼與檳榔殘渣，目前已積極調閱監視器畫面，鎖定一輛轎車，並預計通知車主到案說明。

(中時新聞網)