台鐵局13日表示，昨(5／12)晚臺鐵局辦理9283次故障列車迴送(車輪上馱架運送)，今(5／13)日05：38馱架於台北-松山站間一軸出軌，目前採單線雙向運轉，趕時間乘客請改搭其他交通運具，造成不便，臺鐵深致歉意。

5月13日9283次(EMU600型，松山迴送樹林調車場)05：38於松山=臺北間東正線(K26＋875)馱架出軌，自即時起成立局本部一級應變小組。

(旺報 )