台鐵台北-松山站間馱架出軌 改單線雙向 08:532021/05/13 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局13日表示，昨(5／12)晚臺鐵局辦理9283次故障列車迴送(車輪上馱架運送)，今(5／13)日05：38馱架於台北-松山站間一軸出軌，目前採單線雙向運轉，趕時間乘客請改搭其他交通運具，造成不便，臺鐵深致歉意。 5月13日9283次(EMU600型，松山迴送樹林調車場)05：38於松山=臺北間東正線(K26＋875)馱架出軌，自即時起成立局本部一級應變小組。 萬大線進度過半了 「這2站」房價4字頭入住台北市 單日增7例本土創新高 警戒升至第二級！疫情大爆發 台灣進入社區感染 (旺報 ) #出軌 #台北 #松山站 #單線 #雙向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立榮飛南竿班機爆胎 返航迫降松機 04:102021/05/11 生活新聞 宜蘭母親節剛過 老婦遭太魯閣號撞斃 04:102021/05/11 地方新聞 新北防疫全面備戰 原住民場館閉館、文健站與部落大學停課至6／8 20:222021/05/12 生活 松山之亂 前所長刪檔案緩起訴 04:102021/05/12 社會新聞 《傳產》萬大線第一期工程進度過半 中和站雙捷交會最旺 17:232021/05/12 財經 防疫升級 5／15至6／8台鐵城際列車及高鐵取消站票 15:092021/05/11 生活 通勤尖峰台鐵又出包 松山台北間嚴重誤點 10:362021/05/13 生活 議員簡舒培爆松山高中辦百人說明會 質疑北市府防疫做半套 15:432021/05/12 政治 桃園2級防疫 規畫異地辦公 04:102021/05/13 地方新聞 水神抗菌液 全台設百處補充站 04:102021/05/13 焦點要聞 林姿妙稱 宜蘭童玩節該停就停！台北桃園台中 畢典改線上 教召喊停至6月底 04:102021/05/12 焦點要聞 生活熱門新聞 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 萬華茶室驚傳逾10人確診 內科也中？陳時中14：00說明 - 生活 內科爆員工家屬接觸確診者 緊急停班1天！上班族慌了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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