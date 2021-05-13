國內新冠肺炎疫情拉警報，臺企銀(2834)已在日前分批啟動異地備援，因應疫情警戒標準升至第二級，11日起各營業據點及辦公場所皆強制採行「實聯制」，並預計14日起全行實施異地、分層辦公，隨疫情變動機動調度，同時取消辦理各類非必要會議及課程等活動。

臺企銀表示，5月31日法說會採線上形式，6月25日股東常會亦已研擬戶外開會相關配套，並依主管機關防疫指引，採人流管制、動線規劃、全程佩戴口罩、酒精消毒及發燒者禁止進入會場等。若需變更召開地點或日期時，將在「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

臺企銀表示，該行向來配合主管機關防疫規定，同仁及客戶入行須量測體溫、手部消毒、佩戴口罩，並維持社交距離。此次因應疫情警戒標準提升，11日起客戶進入各營業據點及辦公場所，皆強制採行「實聯制」、填寫姓名及電話。

臺企銀補充，依據個資法，民眾進入營業場所提供的實聯制資料，僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，當事人可請求查詢、閱覽或複製資料，原資料於保存28日後立即銷毀，民眾無須擔心個資外洩。

臺企銀指出，已於日前分批啟動異地備援，並將於周五升級防疫措施，全行施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，多元模式分散群聚風險，並隨疫情變化機動調度。同時，亦已取消辦理各類非必要會議及課程等活動、減少外部訪客來行洽訪行程，降低當面接觸機會。

針對中央流行疫情指揮中心公布的確診個案活動足跡，臺企銀均在第一時間調查同仁是否有接觸史，持續要求並追蹤同仁自主健康管理情形。總行大樓員工餐廳在疫情爆發初期，便在各餐桌增設隔板且每日消毒，近日新增製作外帶便當供同仁購買，避免群聚用餐。

在零接觸原則下，臺企銀於總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，亦持續要求同仁及客戶務必正確戴口罩及勤洗手，同時於各樓層加強補充酒精乾洗手液，供同仁隨時使用。臺企銀表示，面對防疫將以嚴謹及超前部署心態隨時調整，確保金融服務不因疫情而中斷。

(時報資訊)