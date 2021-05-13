台灣新冠肺炎疫情拉警報，致使台股連2日爆量崩跌。金管會對此指出，台股今年來價量表現佳，且台灣總體經濟持續成長、上市櫃公司基本面尚屬穩健，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，若台股發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

台灣社區感染風險急遽增溫，因爆增16例本土確診案例，致使台股12日持續爆量重挫，盤中一度崩跌1417.86點或8.55％，終場仍重挫680.76點、創下歷年收盤單日第二大跌幅，成交量續增至7727.72億元、再創新天量。

金管會對此指出，台股近2日雖受國外股市下跌及疫情影響，集中市場加權股價指數跌幅較大；惟今年以來台股價量表現佳，至5月11日上漲12.56％、平均日成交值年增達近1.31倍，表現均優於日本、香港、韓國、上海、深圳及新加坡等亞洲其他主要市場。

同時，台股12日集中市場成交量達7727億元、再創歷史新高，顯示有眾多投資人買進，對市場仍具信心。此外，外資12日賣超約112億元，相較於11日賣超約424億元，金額亦大幅減少。

金管會強調，台灣總體經濟持續成長，按主計總處4月底概估，2021年首季經濟成長率8.16％，較2月預測數6.2％大增1.96個百分點、且創10年半新高。而國內上市櫃公司2020年稅前淨利3.03兆元、年增21.58％，2021年前4月營收約12.27兆元、年增24.55％。

金管會強調，台股集中市場截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54％、加計股票股利為2.64％，基本面尚屬穩健。建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資。

同時，金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露。若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

(時報資訊)