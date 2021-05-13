聯強（2347）12日召開法說會，集團副總裁杜書全表示，第二季展望頗為樂觀，第三季相當樂觀，尤其聯強4月營收一舉跨越300億元大關並寫下同期新高、大幅年增38％之後，聯強樂觀預期第二季整體營收應該會再刷新2018年新高記錄、再度締造新猶。

台股12日盤中在疫情升溫可能啟動第三級防疫的氛圍下，一度重挫達1417點的史上最大跌點，聯強股價一度下殺逾5％最低來到53.2元，但隨即跳空開高，尾盤一舉攻高至57元、漲幅1.6％左右，最後以小漲0.3％的56.3元收盤，成為台股少見的逆勢抗跌股。

杜書全強調，聯強過去營收歷史新高出現在2018年， 以聯強今年1～4月營收已較2018年成長29％、且累積營收達1,186億元高於2018年同期營收來看，2021年全年營收將再挑戰歷史新高。

第二季營收衝高，獲利也有預期會有不錯的成績單，將推升2021年全年獲利再創新高。

儘管近來印度、東南亞的新冠肺炎疫情嚴峻，杜書全認為，從過去經驗分析，疫情嚴峻一者反而推升消費者購買IT產品等剛性需求增加，對於以代銷IT產品的聯強而言反而具有推波助瀾的效益。

杜書全強調，疫情自去年爆發至今，聯強未曾放鬆防疫措施，印度市場一直維持40％人員進辦公室，其餘居家上班，印尼亦維持30％人員進辦公室上班，其餘遠距工作，整個聯強集團的營運並未因為疫情管制措施而受到影響，加上目前聯強是以權益法認列印度市場的獲利，對聯強整體營收並無影響，加上防疫措施始終做到位，目前部份國家疫情緊張並不影響聯強營收，獲利亦不認為會有相當大的影響。

杜書全強調，從產業趨勢觀察，第二季及第三季的需求持續且強勁成長，比較需要擔憂的，反倒是缺貨議題，尤其 IT產品如NB、電競顯卡，目前持績處於缺貨狀態。

至於台灣方面，聯強在中央疫情指揮中心宣布進入第二級防疫時，就要求員工自主管理、未來也會有一套防疫措施充份利用數位化APP管理。

聯強第一季營收866.4億元，年增26.1％，稅後淨利25.4億元，大幅成長41％，每股盈餘1.52元。

(工商 )