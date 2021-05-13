綠委林岱樺質詢「堅持不戴口罩」 同黨邱議瑩台下怒罵：遵守防疫很難嗎？

近期疫情嚴峻，台灣進入社區感染階段，民進黨立委林岱樺昨(12日)在立院質詢時卻堅持不配戴口罩，引發同黨立委邱議瑩不滿，氣罵「遵守規範很難嗎？」此事引發外界熱議。名嘴李正皓昨在臉書痛批，「林岱樺，妳今天的行為代表的不是民意，是病毒， 一位『病毒代表』在國會殿堂公然示範要如何快速擴散病毒」。

林岱樺上台質詢時未戴上口罩，邱議瑩多次在台下喊「把口罩請戴上好嗎？」「遵守防疫很難嗎？」但林仍未戴上，雙方爆發口角。過程中林指國民黨立委陳玉珍上台發言時也不戴口罩，為什麼不講？認為自己「被針對」。邱議瑩則說，「現在大家都戴著口罩啊」，綠委陳亭妃見狀也急忙緩頰地說「岱樺，把口罩戴上」、「大家配合一下啦」。

李正皓12日在臉書直言，「請問這樣的民意代表是代表怎麼樣的民意？之前疫情穩定時，大家看到這種怪咖行為，睜一隻眼、閉一隻眼就算了，但12日都出現16例本土了，林岱樺還給我這樣搞？公眾人物的行為舉止更應該做為大眾的表率不是嗎？」

李正皓進一步指出，台灣大多數的民意都知道戴口罩很重要，但身為民意代表的林岱樺，公然做出錯誤示範，如果一時忘記或許還情有可原，「但被同黨同志糾正後還死不認錯，這表示她根深蒂固認為不用戴口罩，請問台灣要這種民意代表幹嘛？」

最後，李正皓認為，「林岱樺的行為代表的不是民意，是病毒， 一位『病毒代表』在國會殿堂公然示範要如何快速擴散病毒，難道立法院不用譴責、林岱樺不用道歉嗎？」對此，有網友則在該篇貼文底下留言表示，「若一時忘記情有可原，經提醒堅持不戴，在國會上這種錯誤示範，根本就應該辭職下台」、「藍綠委員都一樣，凡是只要做錯事！一律都得要改正才對」、「不要挑戰台灣人的耐性」、「政治人物本來就要以身作責，妳不戴要百姓如何信服」。

(中時新聞網)