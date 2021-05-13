疫情指揮中心昨日（12）宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者。媒體人「逆風的烏鴉」質疑，「為什麼不普篩」與「去年10月不買疫苗」堪稱兩大衛福部的「千古之謎」，若衛福部當時不要將批評視為攪局，能夠將這兩件事以理性的態度決策，現在問題就不會這麼大了。

「逆風的烏鴉」昨日在臉書發表文章《防疫至今的兩大不解之謎》，內文表示，本土不明感染爆了，看起來防疫招牌真的快守不住了，歷史上總有些事情成為千古之謎，他認為這次防疫有兩件事是他始終搞不懂的。

「逆風的烏鴉」指出，第一件，是為什麼不普篩。有人不喜歡普篩兩個字，所以用廣篩也可以，就是擴大篩檢範圍。一直以來的作法，就是有症狀才篩檢，除非針對從某些疫情比較嚴重的國家入境的，才會普篩。從實務上看來，入境就普篩與隔不隔離沒有扞格，即使篩出來是陰性，也照常得隔離。但不知道為什麼，指揮中心就一直反對普篩，依稀記得理由是說會有偽陰偽陽問題。但採了陽性要複篩，踩了陰性也得繼續隔離，到底這和偽陽偽陰有啥關係？然後主張要普篩的，還被轟得滿頭包，彰化做檢測，還被追殺。這是他第一件想不通的事。

第二件不解之謎，是為什麼去年10月不買疫苗。「逆風的烏鴉」直言，那時BNT疫苗幾乎是天上掉下來的禮物，而且可以供應到3000萬支，僅僅這一支疫苗，就可以讓台灣群體免疫了。但衛福部刁難再刁難，終於刁難到交易破局，然後自己去談也談不成，只能政治操作說是政治干預；值得注意的是，以色列是差不多同一時間買到的，他們已經全國集體免疫解封了。

對此，「逆風的烏鴉」抨擊，沒有疫情的時候，這些話很多人講過，其實他也講過，但都被批評是攪局。但如果沒有這兩件事情的不理性決策，「現在問題還會這麼大嗎？」

(中時新聞網)