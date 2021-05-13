柯比布萊恩(Kobe Bryant)在去年因直升機失事而身亡，讓全世界球迷都震驚，當然身處籃球圈的許多親朋好友也都為此感到難過，在去年的追悼會中，籃球之神喬丹(Michael Jordan)甚至在演說時淚灑現場，說柯比就像他的親弟弟一樣珍貴，哭紅眼的表情也讓人難以忘懷。而在事情過後許多人都對外公開自己與柯比的最後交流，有的是面對面相聚，有的則是透過訊息和電話聯絡，他們都沒想到那些都成了和柯比的最後接觸，當然這些交談內容也讓他們印象深刻。

Michael Jordan and Kobe Bryant had a special relationship. ❤️



Even their final text message exchange was great 🤣 pic.twitter.com/I6wNivp5g0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2021

今天稍早喬丹就曝光了和柯比最後的訊息交談內容，內容如下，柯比發訊息說：「這龍舌蘭酒太棒了！(指的是喬丹曾在發佈會送給他的酒)」，喬丹回覆說：「謝謝你我的兄弟！」柯比說：「是的，家人們好嗎？」喬丹：「一切都好，你的呢？」柯比：「一切都好。」喬丹回說：「節日快樂，希望能盡快聚聚，柯比教練？？(還加上哭笑的表情包)」柯比回覆：「也祝你節日快樂啊夥伴！我現在正坐在板凳席上，我們球隊以45：8痛宰對手。」

在去年柯比追悼會上，喬丹痛哭流涕，還主動攙扶柯比的老婆走下演講台，看來不只柯比，喬丹也非常照顧他的家人們，而從兩人上面的交談中就如喬丹所說像親兄弟般真摯，無話不談，偉大的喬丹也非常肯定柯比在籃球界的貢獻，兩人可說是惺惺相惜，這段友誼非常非常珍貴，而在今年柯比即將入選名人堂，喬丹剛好就是他的引薦人，不知道在名人堂典禮上，喬丹又會說出哪些有趣和感人的故事，讓我們期待下去吧！

(中時新聞網)