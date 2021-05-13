台灣新冠肺炎疫情持續升溫，光昨（12）日一口氣就暴增16個本土案例，創下單日最高紀錄，其中3起感染源不明，引發民眾恐慌，連帶造成防疫物資瘋搶。家樂福、全聯等賣場，泡麵、衛生紙、罐頭被掃光似乎還說得過去，臉書社團「爆怨2公社」卻有網友哀號，指連保險套都賣完，網友開玩笑「封城沒地方跑，只能在家做功課」、「居家防疫也是一種變相增產報國」。

家樂福、全聯等賣場的衛生紙、泡麵、罐頭都被掃光。（圖／臉書_爆怨2公社）

另有網友抱怨連保險套都賣光。（圖／臉書_爆怨2公社）

國內疫情亮紅燈，進入社區感染階段，台北、新北、基隆、宜蘭等地接連傳出本土個案，讓居民憂心忡忡。新北市長侯友宜強調「該封就封」，若第二級警戒守不住，民眾將「禁足21天」、一周僅可外出3次。

消息一出，民眾紛紛湧入賣場囤貨生活必需品，搶購食物、泡麵、衛生紙、罐頭「超前部署」，但誰也沒料到，連保險套都被搶光了。

有網友抱怨跑了好多地方都買不到保險套，許多網友回應「封城沒地方跑，只能在家做功課」，還戲謔地建議「急用的話...先用保鮮膜吧」，因為「保鮮膜比較好買」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)