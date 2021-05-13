台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)受惠第一季鋼市需求強勁及鋼價上漲，第一季每股稅後盈餘(EPS)0.47元，較去年同期增加46倍；目前公司出貨持續暢旺，對下半年營運展望持續樂觀。

春雨董事會通過第一季財報。第一季合併營收23.17億元，較去年同期增加19.6%，稅後淨利1.5億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.23億元，較去年同期遽增7405.7%，EPS0.47元，比去年同期的0.01元，增加4600%。

春雨表示，因主要經濟體疫情獲控制，經濟復甦客戶回補存貨強勁，加上鋼鐵原料鐵礦砂及燃煤等價格上漲，促使鋼品價格攀升，使得第一季稅後淨利1.5億元，較去年同期增加855.89%，EPS為0.47元。

第二季鋼市續旺可望帶動第二季營運維持不錯的成績。目前春雨訂單能見度可達第四季，公司樂觀看待下半年營運表現。

春雨指出，中國大陸為達成碳中和，努力整治高汙染行業如鋼鐵業等，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權，都將使大陸的鋼品價格上漲。美國拜登政府推出6210億美元交通基礎建設，計畫包括修繕高速公路、重建橋樑、升級鐵路、港口與機場等，根據美國鋼鐵協會預估，計畫將讓美國鋼鐵需求增加3至4個百分點，因美國需要更多進口量，從中國進口的鋼品又被美方屏除在外，台灣鋼鐵業將能受益。加上歐盟決定對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，可為台灣扣件業帶來轉單效應。

(時報資訊)