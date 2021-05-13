指揮中心於4日新增兩例確診，分別為華航男機師（案1153）與女空服員（案1154），兩案29日活動史重疊。有爆料指出，該名染疫機師早已有一名金融業的漂亮女友。

透過指揮中心所公布的確診資料顯示，案1153是本國籍華航機師，為30多歲男性；案1154是本國籍華航空服員，為20多歲女性。而兩人在確診前曾有公共場所活動史，其中案1154結束3天機場集中檢疫後，於29日凌晨許由案1153帶離，兩人隨即前往松山區的飛鏢運動酒吧。

指揮中心公布案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

而指揮中心所公布的足跡顯示，案1153與案1154兩人的接觸時間長達半天，在當時疫情記者會上，不少媒體問及兩人究竟在做何事？發言人莊人祥則回應，該涉及私人行程，並不方便透露。

據《CTWANT》報導，一名爆料人士指出，其實案1153早就有一名穩定交往的前空服員女友，該女友改行從事金融業，長得十分漂亮；甚至在案1153確診後，該女友為了防疫，主動向公司回報與案例穩交中，因此在內部無人不知兩人的關係，誰也沒想到男友竟然與空服員曖昧，不僅雙雙確診外，指揮中心更認證兩人病毒定序相同，讓該女友直接真心換絕情，頭頂大閃綠光。

(中時新聞網)