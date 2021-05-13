「你沒講我都沒想到」 陳時中驚人語錄連發網友看傻

中央流行疫情指揮中心昨日（12）宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者，台灣「防疫神話」恐失守。衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日記者會時，被問及其中1名10多歲的案例是否學生、足跡是否有進入校園時，竟回「對欸，你沒講我都沒想到！」引起各界譁然。國民黨立委鄭正鈐更質疑陳，「還能繼續指揮嗎？」

鄭正鈐昨日在臉書發文表示，台灣疫情進入社區感染，陳時中11日才宣布提升疫情警戒至第二級，12日早上又說，今天可能進入第三級警戒，但中午卻又改口說，是近日可能升到第三級警戒。鄭痛批，疫情是否升級，牽動的層面廣泛，但陳卻是隨口說，又隨口改，民眾也因此從恐慌又加上了不知所措，難道陳的防疫作為是如此隨心所欲？

鄭正鈐指出，疫情持續了1年多，台灣的醫護和防疫人員都非常辛苦，陳時中身為指揮官全年無休，也是相當賣力。但從疫苗採購不力、施打率偏低、華航及諾富特飯店群聚感染，以及現在爆發社區感染，種種事件皆看到陳防疫的疏漏與應變不及。而11日新增的1名僅有10幾歲的案例，記者詢問，身分是否為學生？足跡有沒有可能有進入校園？陳居然回應：「對欸，你沒講我都沒想到！」鄭直言，陳的回答嚇壞了國人，如此基本的ABC，陳竟然是「沒想到」，難道個案的足跡疫調是如此鬆散？

面對陳時中的脫序表現，鄭正鈐質疑道：「這是否也表示，陳時中在防疫的奮戰中，已彈性疲乏？而指揮官若凸顯疲態，還能繼續指揮嗎？」

(中時新聞網)