日前有媒體報導一位「奶比臉大」的網紅賣淫遭坑怒告性侵的事件，而過往也時有耳聞網紅賣淫的坊間謠言，到底這些網紅是怎麼加入這領域的？《CTWANT》獨家訪問到一位業界人士Jay，他對我們完全揭露他們「招募網紅」的各種手法。

Jay表示，有不少藝人會在談話性節目上暢談自己的「飯局價」，這一方面可能是一種節目的素材，但另一方面其實可能也是在暗示自己「期望價碼」，當節目播出後，就會有專業的聯繫團隊與該名藝人進行聯繫，「我們通常會稱這種為娛樂組，或是仲介手」。不過，Jay也說：「早期真的願意走飯局的藝人真的很少，光本業就可以賺很多了，很多時候都是誤打誤撞就直接被富商包養了！」

但現在因為演藝圈競爭越來越激烈，賺的錢越來越少，Jay坦言有越來越多小咖藝人、小模、網紅願意「賺外快」，若身邊早就有人在從事這行，一個拉一個的情況相當普遍「這樣的話，閨蜜本身還會有一筆介紹的獎金。」

Jay表示，真正優質的妹子很少是開發出來的，大多是透過介紹來的。（示意圖／pakutaso）

除了願者上鉤外，Jay他們也會主動出擊，直接在社群平台上私訊有被客人點名的藝人網紅，「內容會講得很明」，不過因為都是用分身帳號，所以也不怕訊息被公布出來。而且，Jay指出，公布訊息的網紅「一種可能是這女生真的沒有意願，另外一種可能是他已經有固定配合的經紀。」這時候他們就會選擇去業界打聽一下「說真的，八九不離十都能打聽出來」。

而在客戶方面，Jay表示他們會讓「客戶組」（或是窗口）去接觸，他們平時就會去結識一些大老闆、企業家，混熟之後，就提出他們有辦法做這些事情。之後就是聽客戶的需求，看是請娛樂組調派一些客戶想要的妹子，或是去幫客戶找尋「心儀的妹子」。

會要這樣分兩階段的原因，主要也是怕事情走漏風聲，所以要創造一個「斷點」，Jay說真正專業的仲介，會想盡辦法保護妹子的蹤跡，「大家只是賺錢，萬一走漏風聲的話，日後他們還要怎麼嫁人？」

所以，在他們公司的紀錄上，妹子們都會取「藝名」，比如真的找到一個網紅A，但是他在公司登記這邊可能就不會寫他平常使用的藝名，而是會取一個「薇薇」、「安安」、「茶茶」之類毫無關係的藝名，在公司內部溝通時，都不是用網紅的本身名字來稱呼，都是用公司內的藝名稱呼，Jay自己也說「講久了，說真的，連我自己有時候上網看到他們IG時，自己都會忘記」。

Jay表示，有時候看到配合的妹子的IG，自己都還會懷疑是不是看錯。（示意圖／pixabay）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)