先前曾有媒體報導一位「奶比臉大」的女網紅賣淫，結果後面因為酬勞問題與經紀發生衝突，甚至還狀告經紀性侵。而《CTWANT》獨家採訪到一位業界人士Jay，據他表示，這其實可能是與分成談不攏有關。

Jay分析，「奶比臉大女網紅賣淫」事件中，雞頭李庠岑開出援交富商5天300萬元的價碼來吸引網紅下海，但事實上「根本不可能！」就算是應召站整體營業額都沒有這麼高，所以這一開始就是雞頭為了要騙不懂行情的網紅下海，而信口開河的價碼。

不過，Jay也坦言，新聞中提到該名網紅性交易3次最後卻只拿到20幾萬「的確太低」，因此Jay分析「詐欺我相信是有的，但至於性侵，說真的，我個人覺得是自保的手段」，為何提告性侵是自保的手段，Jay卻怎樣也不願意解釋。

Jay告訴《CTWANT》記者，扣掉酒店的話，台灣情色行業目前來講，有「援交」、「半套按摩」、「摸摸茶」、「樓鳳」、「外送」這些基本款模式，延伸出來（價位較高）的則是「高資外送」、「飯局」、「伴遊」，最後才是「包養」，而坊間條件比較好的女生或是小藝人、小模、網紅，都會選擇高資外送、飯局入手。

只是，目前台灣情色行業並沒有所謂的「公定一口價」，頂多只有個區間，像是一般人比較常聽到的「外送」價格為5千至1萬，就算是應召站紅牌也就4萬封頂，時間40分鐘至60分鐘。

而這次「奶比臉大網紅賣淫事件」為「高資外送」，價格基本上都5萬起跳，平均價格是在10萬左右，粉絲人數眾多或是條件優秀的，甚至短短1小時就收費12~15萬，最高喊到20萬也不算少見。「當然不是20萬都是那個實況主全拿，中間還有仲介跟經紀都要抽成，而且因為成案率低，抽的%數都會比較高。」Jay補充說明道。

Jay表示，在應召這個領域，沒有所位的公定價，價格都是隨人喊的。（示意圖／pixabay）

「而且你不知道，條件越好的妹子越難處理，挑客人、封殺客人，沒有點經濟基礎的客人可能接過一次之後就不能接了。」Jay說道：「與其說他們是來賺錢的，還不如說他們是來挑包養對象的，包養起來比較不累，而且賺得也比較輕鬆。」

另外，Jay也提到，日前《全明星》藝人何孟遠影射前女友閨密是「飯局妹」，而飯局妹目前在市場上的行情為3~4小時8000元起跳，最高有到3萬元，工作內容一般都是商務客需要女生在應酬現場協助、帶動氣氛，「這4小時就真的只是『單純吃飯』，不能幹嘛。」Jay也說到，有些厲害的飯局妹，談吐與學識真的高於常人，幫助客戶洽談生意成功的事情時有耳聞。

最後就是伴遊，Jay也表示，這兩年由於疫情的關係伴遊幾乎絕跡，而過往伴遊對象通常都是小藝人、小模、網紅，1天最低5萬至12萬元，超過3天以上行程花個40至50萬都很正常，也曾有企業大老闆直接豪擲百萬讓小模陪他出國散心一個月。

也因為對象略有知名度，因此伴遊都是由像本文的業界人士Jay擔任仲介協調所有細節，並刻意錯開交通與住宿，雙方抵達當地分別入住後，接下來才會私下聯絡，或是入住到其中一人的房間中。Jay表示，會這樣做，主要也是擔心有人洩漏資訊。也由於交易金額比較高，通常都是收付俗稱「現金票」的台支本票。

Jay表示，近兩年因為疫情的關係，幾乎沒有國外伴遊了。（示意圖／pixabay）

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(中時新聞網)