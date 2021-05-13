12日隔夜美股大跌，三大指數已連續第三個交易日收黑，道瓊並創元月以來的最大單日跌幅，科技類股持續慘遭拋售。同時，美國4月消費者物價指數(CPI)亦創13年來最大漲幅，引起市場對通膨增加有失控疑慮。道瓊工業指數跌681.5點或1.99%，收33587.66點，那斯達克指數跌357.75點或2.67%，收13031.68點，標普500指數跌89.06點或2.14%，收4063.04點。美股已經連續第三個交易日走弱，累計來說道瓊崩跌近1200點，那斯達克跌720點，標普500也跌近170點。

根據美國時間12日最新經濟數據，顯示美國通脹壓力激增。美國勞工部表示，美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，創2008年金融海嘯以來最大增幅。同時也月增0.8%，兩者均遠遠超過市場預期。

至於剔除鮮食與能源項目的核心CPI，月增0.9%，創1982年以來最大漲幅，而年度更是上漲3.0%。而過去一年來，核心CPI年增率差不多都在2%以下。

不過，仔細來看4月CPI年增雖為4.2%，但因為2020年同期，適逢新冠病毒肆虐全球之際，故比較基期較低也是其中之一原因。由此推論，預估5月CPI也會有驚人漲幅表現。故市場有聲音指稱，CPI數據未能真正反映實際情況。

雖然美國聯準會與部分經濟學者認為，美國通膨上升只是暫時的現象，因為市場正面臨著原物料成本大增，美國政府鉅額紓困政策陸續出台，與勞動力成本似乎也蠢蠢欲動要增加下，不能只因單月分通膨率增減就做出判斷。

美聯準會副主席Richard Clarida表示，自己對剛出爐CPI如此高漲感到有些驚訝，不過，若有需要聯準會將果斷的採取行動，把通脹壓回至平穩數值。這位副主席也暗示，聯準會沒這麼快就要緊縮貨幣，因為離景氣復甦正常化還有段距離，所以還需要一些時間。

根據統計，目前聯準會每個月會購入約1200億美元的金融商品，其中包括美國公債800億美元以及不動產抵押貸款證券400億美元，並誓言將持續購買，直到市場出現完全就業與2%的平均通脹率。

個股方面，科技族群還是持續弱勢表態，臉書跌1.30%，蘋果跌2.49%，網飛跌2.04%，微軟與谷歌的母公司Alphabet都下挫。同樣地，晶片製造業者輝達跌3.83%，超微也跌2.85%。

(時報資訊)