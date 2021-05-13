由於關鍵的通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，導致科技股全面重挫，美股大幅下跌，收盤美股四大指數跌幅幅介於-4.2％~-1.99%。其中，AMD、NVIDIA、TESLA、APPLE跌幅超過2%；台積電ADR下跌4.14%、日月光下跌7.54%、聯電7.47%。

因台灣疫情再度升溫，周三台股開盤後連續前幾天的弱勢，以小低盤開出但隨即在平盤附近震盪，盤中再傳疫情失控消息，加權快速下殺最低至15,165.27點，但電子權值護盤與部分傳產轉強，收盤跌勢收斂，最終下跌680.76點，收在15902.37點。

OTC同步走弱，盤中一度回測年線，收盤下跌4.09%，收長下影線黑K棒，目前技術指標偏弱，上方202點十日線成為短期壓力。

周三台股收長下影線黑K棒，失守萬六大關，12日成交量7,794.99億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。日KD指標、MACD高檔向下。法人籌碼：三大法人合計-180.94億元；外資-121.79億元、投信+3.86億元、自營商-63.01億元。

由於國內疫情升溫過快，引起市場恐慌，但台股已連日快速下殺，部分電子股乖離已經過大，建議不用過度追殺，但傳產個股則需看疫情變化應對。

(時報資訊)