連接器廠—瀚荃(8103)第1季稅後盈餘為7074萬元，年增2.64倍，單季每股盈餘為0.9元，受惠於NB、光電、伺服器網路週邊及車用產品需求強勁，瀚荃預估，第2季營運有機會挑戰單季歷史新高。

NB終端需求從去年第2季延續至今，且各國開始施打疫苗，歐洲、美國工業、伺服器、資料中心等產業積極「搶庫存」，讓瀚荃第1季淡季營運如同旺季，第1季合併營收為8.86億元，年成長48.91%，創下歷年同期新高，營業毛利為2.78億元，年成長79.35%，單季合併毛利率為31.42%，年增5.25個百分點，稅後盈餘為7074萬元，年成長2.64倍，每股盈餘為0.9元。

就各產品線來看，瀚荃表示，光電、伺服器網路周邊及汽車皆有50%以上的成長，今年將持續擴大伺服器網路周邊、資料中心及工業控制的產品佔比；車用部分，傳統汽車使用的連接器可能近百種，單一車型所使用連接器可能有500個，但是新能源汽車的興起及自動駕駛技術的成熟，新能源汽車單車連接器用量可能達到800-1000個，增長幅度達到60%-100%；隨著新能源汽車占比的不斷提升，將提升平均單車連接器用量，公司電動車產品去年底小量交貨陸系電動車廠，年底很有機會交貨美系品牌的二線供應商。

此外，鴻海(2317)所組的MIH平台儼然成形，不管電動車的game changer是誰都不能缺少台灣供應鏈，瀚荃也不會缺席，預估今年車用產品營收可望較去年兩位數成長。

瀚荃4月合併營收為3.31億元，月增2.48%，年增1.81%，累計前4月合併營收為12.18億元，年成長32.21%；由於各產業客戶需求穩定，瀚荃預估，第2季營運有機會挑戰單季歷史新高。

(時報資訊)