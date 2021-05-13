高雄金芭黎舞廳因台商確診案聲名大噪，因疫情升溫，警方12日突然臨檢、宣導。（洪浩軒攝）

警方12日晚間臨檢高雄金芭黎舞廳，加強防疫宣導。（洪浩軒攝）

因「護國舞小姐」而聲名大噪的高雄金芭黎舞廳昨晚突然遭到臨檢，原來是基隆確診婦曾隨進香團到高雄活動，為防止疫情延燒，經方特別針對密閉式空間的八大特種場所加強臨檢、宣導，避免成為防疫破口。

去年初一名台商確診新冠肺炎，卻隱匿行蹤沒有交代「趴趴走」的行程，而是金芭黎舞廳一名舞小姐，出現喉嚨不適、呼吸不順症狀，向該名台商詢問，得知對方確診，嚇得立刻就醫通報，消息曝光後，該小姐獲網友盛讚是「護國舞小姐」。

中央流行疫情指揮中心12日證實，基隆確診的50多歲婦人5月初曾隨進香團到高雄活動，鑑於金芭黎舞廳去年曾發生台商染疫確診案例，轄內苓雅分局特別在12日晚間特別規畫臨檢勤務加強防疫，高市警察局長黃明昭更親自到場參與臨檢勤務，宣導店家、員工及客人應遵守防疫相關規定，並指示執勤同仁務必落實防疫工作。

苓雅分局長梁東山特別提醒警員們務必將密錄器開啟，並全程錄影蒐證，大批警力進入舞廳內，先是將客人與小姐分別帶開，一一核對相關資料，除了臨檢大廳的開放式座位區以外，店內各樓層的獨間式包廂也都進行嚴格檢查。

由於疫情升溫，店內小姐及工作人員都相當配合，而消費者突遭臨檢雖然錯愕，大多也都配合警方查驗身分。苓雅警方表示，此次在金巴黎舞廳的臨檢行動均符合規定，並無違規之處。

黃明昭表示，這次配合衛生局進行臨檢，主要是檢查店家及消費者是否都有落實相關的防疫規定，若發現違規者，會立即勸導並要求改善，除了防疫以外，也防範治安事件發生。

(中時新聞網)