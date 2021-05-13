受本土疫情爆發、通膨疑慮增加等利空因素影響下，台股連續2個交易日受到重挫，跌掉1333.24點創史上最慘紀錄，財訊傳媒董事長謝金河表示，台股崩盤是恐懼的總和，但這次也給市場冷靜的機會，並不是壞事，接下來要讓基本面說話，這兩天第一季財報全數揭露，跌下來的台股，會給大家帶來另一次機會。

周二台股已大跌652.48點，沒想到周三狀況更糟，盤中一度跌逾1400點，尾盤跌幅收斂，但終場仍大跌680.76點，2天台股就跌掉逾1300點，謝金河說：「最大的原因是疫情失控，社區感染出現，防疫等級升高，一定會影響經濟活動，而股市累積巨大漲幅，這個時候會像戲院失火般，大家爭相逃竄，不小心就會出現人踩人的慘劇。」

而在疫情告急的狀況下，謝金河認為，沒有人知道後續會發生什麼變化，這時無知、恐懼會讓股市出現失控性的殺戮，且除了疫情失控外，台股接下來還有一個挑戰，就是通膨壓力升高。

美國4月消費者物價指數（CPI）達4.2%遠遠超乎市場預期的2%，進而造成周三美股四大指數崩跌，謝金河表示，「市場最擔心聯準會升息，漲多的科技股開始出現連環下挫的景象，台灣的半導體股12日在美股也出現殺戮，台積電跌幅逾4%，日月光，聯電跌幅超過7%，奇景光電下跌逾10%，這樣的跌法，勢必又衝動到13日的台股。」

疫情失控加上通膨的憂慮讓投資人恐懼，謝金河將台股與目前疫情最嚴重的印度相比，發現台股跌幅更深，顯示投資人反應迅速，「然而先前市場充滿投機氣氛，不在乎基本面只求賺快錢，此次大漲後急遽拉回也給市場冷靜的機會。」

謝金河表示，「這次給市場一個冷靜的機會，這不是壞事，接下來讓基本面說話，這兩天第一季財報全數揭露，跌下來的台股，會給大家帶來另一次機會。」

(中時新聞網)