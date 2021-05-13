隨著距離NBA季後賽開打還剩10天，「哈佛小子」林書豪本季重返NBA機會日漸渺茫，日前他跟大陸清華附中球員石奎視訊時表示，今年夏天將會重返大陸，且有可能跟好友郭艾倫錄製電視節目，更重提自己當年高中時期打球往事。

林書豪特別跟石奎分享自己當年在高中時曾拿MVP，因為太過自負沒把教練的話聽進去，竟在冠軍賽開打前一天弄傷腳，花了3到4個月才告痊癒，自此之後他就修正自己的態度，不敢再於訓練時偷懶或把一切都當作理所當然的事。

隨著重返NBA機會越來越渺茫，林書豪也分享上季效力北京首鋼印象，除了今夏可能重返大陸，也強調自己對於北京的印象改變不少，因為以前他到北京總在塞車，感覺很無聊，卻在北京待過1年後，發現北京是充滿各種文化的城市。

林書豪今天也在IG上面，分享兩年前跟隨暴龍在東區冠軍賽絕殺七六人的經典畫面，「兩年前的今日！2019年5月12日＃就是這一投＃我們是北方＃歷史重演」只是這張過往照片想要找到豪哥，確實需要花上一點時間，畢竟焦點仍在投進絕殺的里歐納德。

(中時 )