小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台股12日爆發大屠殺，台指期盤中大跌1,529點，百億元爆倉賣壓傾巢而出，期貨市場殺聲隆隆，連流動性欠佳的遠月台指期盤中一度觸及跌停，子彈不足的散戶紛紛中箭倒地。

【1】期貨斷頭百億 新手中箭出場

台指期12日盤中大跌1,529點，百億元爆倉賣壓傾巢而出，期貨市場殺聲隆隆，連流動性欠佳的遠月台指期盤中一度觸及跌停。擅於操作的期權大戶多空兩頭賺，子彈不足的散戶紛紛中箭，抬著出場。

【2】三級警戒若上路… 觀光餐旅業恐面臨最慘衝擊

本土疫情連環爆，單日新增16例本土案例，是否升級「三級警戒」引發高度關注。雖然疫情指揮中心定調目前維持「第二級警戒」，但雙北已採「準三級」、「類三級」超前部署，觀光餐旅業者表示，一旦「三級警戒」上路，不只觀光餐旅業將面臨「史上最嚴重衝擊」，也將擴散衝擊經濟面，「各行各業恐倒一片」。

【3】「只賣超百億」 外資邊逃邊低接

台股遭遇本土疫情急速升溫衝擊，加權指數盤中跌逾千點，各類股不分傳產、電子全數下挫，所幸終場跌幅收斂，並未超越收盤最大跌點歷史紀錄，特別的是，國際資金12日「才」賣超121億元，外資圈人士判斷，機構法人火速啟動邊逃邊低接新策略。

【4】張錫信心喊話：台股已超跌

國內疫情快速升溫，造成12日台股出現超級多殺多，指數盤中直線下墜，最大跌點甚至一度超過1,400點，5月以來大跌1,664.29點。投信投顧公會理事長張錫直言，台股已「超跌」，恐慌心理因素大於實質影響。

【5】美4月通膨升溫 創12年新高

美國勞工部12日公布，在經濟加速復甦、消費者需求升高帶動下，4月消費者物價指數（CPI）月增0.8％、年增4.2％，年增幅創下2008年9月以來的逾十二年新高，加劇金融市場對於通膨升溫的擔憂。

(中時新聞網)