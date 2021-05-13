北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

新冠肺炎本土病例激增，且源頭依舊不明，引發民眾恐慌，且台股昨(12日)指數一度重挫超過1400點。對此，主持人劉寶傑昨在節目中直言，本土個案把大家給嚇壞了，嚇壞之後，台股大跌，可能還沒有一個句點，因為這一次傳染力非常強，而且傳播者都有超級傳播者的潛力。

財經專家黃世聰12日在節目《關鍵時刻》中表示，我們最擔心的劇本全部出現，第一個是群聚感染，再來就是有超級傳播者，以及不知道感染源在哪裡，這三個劇本全部在台灣發生，像是案1203的新北蘆洲獅子會前會長確診，他的Ct值只有18，是「一傳十」的超級傳播者，且Ct值越低代表傳播力越強，低於20時代表有非常強的傳播力。

黃世聰進一步說，且當獅子會前會長在感染力很強的時候，足跡遍布餐廳、按摩店、婚宴會館等地，跨社區到處跑，活動力非常強，「所以這個只有一傳十嗎?後續狀況還要持續觀察下去，真的不敢想像」。

黃世聰提到，案1216是宜蘭羅東銀河百家樂的員工，Ct值也只有15，現在也在匡列相關人員，事實上很擔心的是跟案1216同住的一名小學生也確診，且學校9日才辦過校慶、有千人參加，大家也在擔心後續，還有另一個案子是案1221在萬華阿公店工作的50多歲女性，Ct值也只有16，「現在擔心的是這些人的感染源在哪裡？且足跡已經不只在北台灣，還有到南台灣」。

另外，據《中國時報》今(13日)報導，確診的蘆洲前獅子會五股分會長的社交足跡廣闊，中央疫情指揮中心已匡列155人，昨公布首批接觸者採檢結果，包括他的妻子與9名獅子會朋友，共10人確診，獅子會活動群聚累積至11人。對於1個人傳給10人是不是「超級傳播者」？指揮中心發言人莊人祥說，他是真的傳給很多人，但「這樣說對確診者不好。」

(中時新聞網)