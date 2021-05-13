台南歸仁區中山路一處交通器材鐵皮工廠，今天一早冒出濃濃黑煙，台南市消防局獲報派遣18車45人前往布水線灌救，火勢在8點獲得控制。

台南市消防局上午7點39分獲報火警，派遣第五大隊、歸仁、保西、關廟、仁德、復興等消防分隊前往灌救，消防人員抵達現場，整座鐵皮工廠冒出陣陣黑煙，立刻請求支援，加派人員前來灌救，所幸，火勢在20分鐘厚獲得控制。

(中時 )