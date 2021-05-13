歸仁鐵皮工廠濃煙高竄 急派5消防分隊打火未釀災害 08:462021/05/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歸仁一處工廠今早傳出火警，大量黑煙竄出。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南歸仁區中山路一處交通器材鐵皮工廠，今天一早冒出濃濃黑煙，台南市消防局獲報派遣18車45人前往布水線灌救，火勢在8點獲得控制。 台南市消防局上午7點39分獲報火警，派遣第五大隊、歸仁、保西、關廟、仁德、復興等消防分隊前往灌救，消防人員抵達現場，整座鐵皮工廠冒出陣陣黑煙，立刻請求支援，加派人員前來灌救，所幸，火勢在20分鐘厚獲得控制。 彰化溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人 基隆重症婦 曾搭遊覽車南下進香 (中時 ) #灌救 #黑煙 #歸仁 #濃濃 #鐵皮工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燁聯鋼鐵火警 高雄市府勒令暫時停工 01:522021/05/10 社會 日本福島化學工廠爆炸濃煙竄天際 4人輕重傷 12:242021/05/11 國際 高市飄異味 疑屏東新園火災釀禍 04:102021/05/12 地方新聞 高雄議員爆 農地違建工廠仍多 04:102021/05/12 地方新聞 美國紙尿布 年漲近一成 04:102021/05/12 全球財經 逢甲商圈套房半夜竄黑煙 老闆娘急用「獅吼功」叫30名學生逃命 08:052021/05/11 社會 《光電股》欣普羅Q1獲利寫次高 訂單已看到Q3 10:522021/05/11 財經 工輔法滿1年 高市議員爆新建農地工廠仍多 16:342021/05/11 政治 網紅虐妻3／自稱習武奇才曾獲14年冠軍 「李小龍傳人」被踢爆全是假 07:232021/05/11 社會 燁聯鋼鐵大火險波及油槽遭令停工 起火原因曝光 08:312021/05/10 社會 彰化保麗龍工廠全面燃燒 連傳巨大爆炸聲濃煙竄天際 16:332021/05/11 社會 社會熱門新聞 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 阿公店女子感染源與獅子會前會長「有關聯」 警急追上百位茶室男客 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 今新增逾10案例疑與阿公店有關 北市府下令：172家業者停業3天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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