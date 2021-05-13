北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

萬華兩名「阿公店」小姐驚傳染疫，陳時中今天透露，蘆洲的病例跟萬華的病例有人跟人的接觸，所以有可能是一串的傳播鏈，要先找到接觸點。但當地打著茶藝館、歌友會、清茶館、卡拉OK等名義營業的傳統「阿公店」，包括員工及上班小姐，人數將近3千人，卻不受八大行業管制，無法追蹤近日內進出消費客人，萬華分局昨晚緊急派員，身穿防護衣，前往有小姐染疫的「楓香」、「鴻達」兩家店查扣監視錄影畫面，釐清近日內進出客人身分後通報衛生局採檢並進行居家隔離。

根據業者表示，這兩名染疫小姐，兩周來至少接觸過近百名客人，疫調有相當難度，令人擔憂很可能成為疫情爆發的大破口，因此在無法掌握客人身分下，只好依照影像來進行指認，進行危機控管。

警方急派人員轄內阿公店查訪店家，並要求進行實名制。(陳鴻偉攝)

衛福部今天也將派員，對兩家茶室內所有員工及上班小姐進行採檢。

在萬華清茶館兩名小姐確診新冠肺炎後，相關業者人心惶惶，據了解，位於鴻達茶藝館附近幾家店的負責人，也私下緊急召回上班店內小姐到醫院採檢，是否有第三家確診案例，待疫情指揮中心確認。

根據當地管理協會表示，今天會發文給各會員店家，要求對其下的員工及上班小姐造冊列管，並進行消費實名制登記，如果業者不配合，將不准開店營業。

據了解，40多歲楓香清茶館的小姐，花名叫做「美美」是已取得我國身分證的陸配，在該區上班近10年。最近因在大陸福建福清的媽媽重病，需要她回去照顧，11日到仁愛醫院做核酸檢測，她告訴醫師「喉嚨癢癢的」，檢測後確診。另名「鴻達」茶藝館的小姐則是10日確診。

在萬華清茶館兩名小姐確診新冠肺炎後，相關業者人心惶惶，據了解，在鴻達茶藝館附近一家店的負責人，緊急帶店內小姐到醫院採檢，是否有第三家確診案例，待疫情指揮中心確認。

萬華廣州街、三水街周遭共有200多家阿公店、清茶館，12日染疫消息傳出後，大部分店家仍正常營業，業者德哥表示，市府沒有進一步指示，所以生意照舊，但業績至少掉了5成以上。

萬華分局前往阿公店宣導實名制。(陳偉偉攝)

(中時新聞網)