「一個報告兩種解讀？」大陸《環球時報》13日報導，總部位於比利時的國際記者聯盟（IFJ）12日發表題為〈新冠故事：摘下中國全球策略的面紗〉報告。報導認為，盡管該報告仍未擺脫對中國和中國媒體的意識形態偏見，出現「中國的全球大外宣戰略十分深思熟慮」、「中國掩蓋疫情是全球疫情暴發的原因」等字眼，但也承認2020年「中國在全球媒體報導中的形象提升了」。

國際記者聯盟網站稱，該報告基於對50個國家和地區的54個新聞工作者工會的民意調查，探討了新冠疫情大流行中中國在全球媒體上的影響。報告由曾擔任英國廣播公司（BBC）和美國全國公共廣播電台（NPR）駐華記者、現任澳洲墨爾本大學高級講師的林慕蓮等人撰寫。

調查顯示，56％的受訪者報告說，自疫情暴發以來，其所在國媒體上關於中國的報導總體上變得更加積極，只有24％的受訪者表示其所在國媒體對中國的報導更加消極，還有20％表示沒有改變。

報告用1到10分來評估各國有關中國報導變化的消極和積極程度，受訪者給出的平均分為5.38分。「中國的形象變化在歐洲最為積極，為6.3分；中國的形象在北美暴跌，跌至3.5分。」報告稱，中國在疫情中展開的大規模醫療外交活動讓北京在一些國家被視為可靠的合作夥伴。

「在部分國家，中國被視為最準確的新冠資訊來源，這也表明中國對全球敘事的影響越來越大。調查結果顯示，接受中國捐贈疫苗的國家，相對也產生更多與中國相關的正面報導。」

報告還認為，中國對其他國家抗擊疫情的幫助和當地關於中國的敘事相關聯。調查報告稱，在疫情中接受中國幫助的國家，63％的受訪者認為該國媒體關於中國的主流敘事為「中國快速抗擊疫情的行動和醫療外交幫助了其他國家」，而沒有接受中國幫助的國家中，60％的受訪者認為該國媒體關於中國的主流敘事為「中國掩蓋疫情是全球疫情暴發的原因」。

德國之聲12日引述對林慕蓮的採訪說，她認為中國的「全球大外宣戰略」十分深思熟慮，其最重要的目的是通過講述好與中國相關的故事，建立中國政府在全球的話語權。她說：「中國過去一年來大量使用自2009年來在全球建立的媒體宣傳管道，中國政府的立場也從被動的防衛，轉換成主動積極的散播有利於中國的故事。」國際記者聯盟祕書長貝朗格12日表示，這份年度報告顯示，「中國在資訊戰中正成為一支日益壯大的力量」。

《環時》報導，《紐約時報》一直在關注該報告。該媒體10日稱，中國正改變全球媒體格局，創造一個替代BBC和CNN的選擇。報導稱，中國的媒體戰略並非祕密，且中國政府表示，其宣傳活動和其他全球大國一個多世紀以來所做的沒有什麼不同。「在美國，當我們報導和談論中國的影響時，往往把它放在想像中兩個大國和兩種政體之間巨大的全球鬥爭的背景下。但從印尼到祕魯，再到肯亞，記者們描述的是：中國決心建立影響力，講述中國故事。」

林慕蓮對《紐約時報》說，「美國人非常狹隘，總覺得一切都和美國有關。美國人和西方世界往往不會關注英語國家之外地區的變化，他們往往認為這些以西方為中心的價值觀適用於所有地方。」

(中時 )