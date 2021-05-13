面對本土疫情升溫，晶華酒店集團逆勢拓點，旗下風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅全台第九家據點「捷絲旅台南十鼓館」已取得營業執照，預計6月1日起試營運，全新飯店並自5月15日起開放預訂。

「捷絲旅台南十鼓館」係十鼓文旅股份有限公司委託晶華國際酒店集團經營管理，飯店緊鄰十鼓仁糖文創園區與奇美博物館，是該區第一家由五星級酒店集團經營的商務度假型飯店。開幕後，將與晶華旗下「台南晶英酒店」分進合擊，滿足不同客層赴台南旅行的旅宿需求。

捷絲旅台南十鼓館為繼捷絲旅礁溪館之後，捷絲旅系列第二個文創主題度假旅店，營運後捷絲旅各館的客房數加總將突破1千間達1046間。

捷絲旅台南十鼓館是十鼓文旅公司向台糖公司以設定地上權取得開發權，占地約1,292坪，樓高10層，樓地板面積約4,300坪，規畫有129間客房，規畫有8種不同房型，其中有16間套房，飯店規畫有捷絲旅系列第一個戶外泳池，並有雙水道常溫泳池、以及水深50公分的兒童專屬戲水池。館內並有一跨菜系餐廳「捷食藝」，以及可容120人的多功能小型宴會廳，總投資金額約8億元。

為了形塑特色，捷絲旅台南十鼓館建築外觀是由葉世宗建築師事務所負責，為接地氣並體現糖廠歷史，融入台灣糖廠懷舊氛圍以及特色鼓樂元素，建築外觀是以糖的結晶體為靈感，室內設計則半宇寬設計公司操刀，整體空間設計融入糖廠溫潤的色調與建築特色。

挾地綠優勢，捷絲旅台南十鼓館將主攻國旅市場，鎖定親子家庭、年輕旅人，以及公司行號會議團體為主要客源。由於時值防疫期間，營運第一年的年均住房率目標為60%，年均房價目標2500元。

(工商 )