《晨間解盤》反彈拚穩月季線 否則仍整理(倫元投顧提供) 08:532021/05/13 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫加上國際股市漲多回檔，台股這波季線後固然出現多殺多、周三一口氣回測半年線上下，終場指數以下跌680點收在15902點，續創7727億元歷史天量。 短線而言，短短9天從17709~15165崩跌2544點、周三今天融資應會再大減，所以短線隨時會做反彈，但只要反彈站不上月線或季線壓，則波段仍要整理，甚至不排除還可往下回測年線上下。 《晨間解盤》巨量長黑 價量弱化(日盛投顧提供) 《電腦設備》西勝Q1每股虧0.7元 H1拚大反攻 (時報資訊) #台股 #解盤 #指數 #選股 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 《造紙股》正隆Q1獲利雙升創次高 Q2淡季續看升 07:452021/05/13 財經 《觀光股》亞洲藏壽司Q1獲利創高 每股賺1.29元 10:352021/05/13 財經 《電子通路》安馳Q1獲利登峰 4月營收年增逾3成 09:102021/05/13 財經 防疫概念股 成資金避風港 04:102021/05/13 產業特刊 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 09:222021/05/13 財經 華碩Q1獲利年增十倍 同期新高 04:102021/05/13 財經要聞 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 重返NBA無望 林書豪預告今夏回大陸錄節目 08:302021/05/13 體育 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 史上最快失速列車 盤中711檔跌停 04:102021/05/13 產業特刊 財經熱門新聞 台積電加入美半導體聯盟 大陸晶片業剉咧等 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 國台辦：九二共識繞不開也翻不過去 - 產業財經 - 旺報 《類股》6月盤價漲定 中鋼養精蓄銳 - 財經 台股天天洗三溫暖 今天有151檔跌停、69檔漲停 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。