本土疫情升溫加上國際股市漲多回檔，台股這波季線後固然出現多殺多、周三一口氣回測半年線上下，終場指數以下跌680點收在15902點，續創7727億元歷史天量。

短線而言，短短9天從17709~15165崩跌2544點、周三今天融資應會再大減，所以短線隨時會做反彈，但只要反彈站不上月線或季線壓，則波段仍要整理，甚至不排除還可往下回測年線上下。

(時報資訊)