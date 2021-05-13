(09:42更新)

台股今(13日)開低走高，9點42分指數翻紅，一度來到15949.23點，上漲36點，電子股IC設計族群走強，聯發科走高來到905元，上漲17元，原本亮燈跌停的航運三雄長榮、陽明、萬海陸續打開跌停。

美股道瓊指數周三爆跌681點，台積電ADR挫低4.11%，台北股市今(13日)開盤以15668.33點開出，下挫234.04點，指數持續走低，跌破15400點關卡，觸及15368.54點，重挫逾500點，台積電股價重挫逾3%，觸及541元，航運三雄長榮、陽明、萬海則被打到跌停板。

美國4月消費者物價指數(CPI)創近12年來最大升幅，通膨數據增加投資人對美國聯準會(Fed)提前升息的疑慮，周三美股全面重挫，道瓊工業指數終場下跌681.50點(或1.99%)，收在33587.66點，創1月以來最大跌幅，標普500指數收盤下跌89.06點(或2.14%)，收在4063.04點，那斯達克指數下跌357.74點(或2.67%)，以13031.68點作收，費城半導體指數收盤重挫124.86點(或4.20%)，收在2851.15點；台積電ADR收盤跌逾4%。

國內疫情擴大，衝擊股民信心，台股12日上演重挫千點驚魂記，盤中最重大跌1417.86點，一度掉到半年線之下，所幸多方買盤進場馳援，強拉台積電、聯發科等權值股，收復過半跌幅，終場收在15902點，下跌680點，跌幅4.11%，失守萬六大關，上市櫃合計成交金額突破8967.44億元，再創歷史新高。

法人表示，除了疫情升溫，漲多修正以及籌碼混亂也是造成大盤一路下殺的原因，未來可能要進入長達2、3個月的打底期，在季線與半年線之間來來回回打底，投資人操作要非常謹慎。

(中時新聞網)