自台劇《未來媽媽》播出後，「35歲前該不該凍卵？」也成為女性心中共同的大哉問。為了幫助女性找回自主權、同時也為了解答關於凍卵的各式疑惑，宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽醫師，除了推出新書《凍卵：保留自己未來的選擇權》，更邀請剛做完凍卵的名模王心恬，一起鼓勵30+的女性提前保存「健康、年輕的卵子」，來保留自己未來生育上的選擇權！

繼林志玲、陳思璇之後，凱渥名模、同時是香氛品牌創辦人的王心恬，也緊接著加入了凍卵行列，而被問到為何會選擇在36歲時凍卵？王心恬則表示除了年紀考量外、凍卵比較像是為自己買保險的概念。「反正就是先做，因為我覺得這是我自己的事情，我本身沒有急，只是怕以後沒有怎麼辦，因為我是有要生小孩才想結婚。」

36歲決心凍卵！王心恬期許自己掌握未來選擇權。（圖／宜蘊生殖醫學中心提供）

王心恬坦言，自己早就有過凍卵念頭、也做過不少功課，但卡在打針和發胖等疑慮，一直到今年找到陳菁徽院長做完諮詢後，才下定決心凍卵。在親身經歷一連串過程後，她也大讚陳醫師的新書除了「淺顯易懂」、「幫助解答所有凍卵疑惑」外，全女性醫護人員的宜蘊生殖醫學中心，也幫她安心地完成了人生最重要的大事。

陳菁徽醫師和王心恬。（圖／宜蘊生殖醫學中心提供）

最後女生最關心的議題，莫過於「什麼時候應該凍卵」吧？為此，陳菁徽院長也分享，每一位女性終其一生大約只會有400次排卵周期，特別是再35歲後，因卵巢功能逐漸衰退，生育力也會呈現雪崩式下滑，因此建議在30至35歲就要進行凍卵，除非年輕時就罹癌、卵巢衰竭等，否則染色體異常比例會升高；此外，也盡量不要超過45-50歲，主要是母體可能會有妊娠、高血壓風險，還有復原速度等身體問題。

陳菁徽醫師。（圖／宜蘊生殖醫學中心提供）

而除了透過新書回應凍卵相關的疑問外，陳菁徽院長根據未來媽媽、台灣少子化及試管嬰兒補助等議題，也支持女性應擁有更多選擇權，除了在黃金期「凍卵」外，今年7月1日將實施的「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」也將是好的開始，期盼未來女性們都能解除生育的壓力，自信面對婚姻規畫、及生育的選擇權，活出屬於自己的美好人生！

(中時新聞網)