洋基昨天傳出三壘教練內文(Phil Nevin)在新冠肺炎檢測中呈陽性，目前是確診狀態，更可怕的是他已經接受了疫苗施打，而且確診的還不只他，還有幾位匿名教練，而今天不但公佈了確診名單，還驚見裡面多了2人，狀況十分嚇人。

#Yankees 3B coach Phil Nevin is under quarantine after a positive COVID-19 test. Several other coaches will be absent from the dugout tonight: https://t.co/0SlZWpzkMf — Bryan Hoch (@BryanHoch) May 11, 2021

總教練布恩(Aaron Boone)昨天才表示將更進一步透露內部確診人員，沒想到今天事態更加嚴重，讓他不得不曝光，目前除了內文，投手教練布雷克(Matt Blake)、一壘指導教練威爾特斯(Reggie Willits)，還有4位工作人員都確診。而且他們全部都打過疫苗了！

洋基球團昨天對外聲明說有85%球員和隊職員都已接種疫苗，如今還發生確診狀況實在令人擔憂！另外布恩說這7人當中僅有內文出現症狀，但為了謹慎起見，游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)今天將不會上場，而投手寇爾(Gerrit Cole)仍正常登板投球。

疫情仍然在全球肆虐，不只美國職棒，日本職棒火腿隊也驚傳有13人確診，被列為群聚感染，而近期台灣疫情也接連爆發，此前一直有開放觀眾進場的中華職棒也宣佈空場比賽，狀況可說是無法控制，而日本東京再72天將舉辦奧運會，這也引來外界反對聲浪，畢竟全球各地疫情都如此嚴重，若把所有運動員都聚在一起，是否會造成更要命感染呢？

(中時新聞網)