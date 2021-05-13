原本預計可能在13日湖人主場出戰火箭比賽宣告傷癒復出的「小皇帝」詹姆斯，先被《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料今天不打，「一眉哥」安東尼戴維斯也缺陣，詹皇更在個人推特宣告自己今天缺陣，只會待在場上看著冠軍旗幟升起。
「我已經很接近復出了，但今晚我不會出現在出賽名單之內，」詹姆斯發推表示，「可是更重要的，還是我會待在場邊看著湖人總冠軍賽旗幟，於史坦普中心緩緩升起的畫面。＃第17次總冠軍」他預期很可能改在16日客場出戰溜馬時復出。
儘管當前湖人處於可能要打附加賽的西區第7位置，可是今天的對手火箭，早已提前宣告無緣季後賽，包含沃爾、伍德、凱文波特等主力都已宣告本季不打了，面對如此殘破不全的對手，湖人根本無需詹姆斯、安東尼戴維斯兩人刻意上陣。
詹姆斯自從3日出戰暴龍提前傷退後，目前連5場例行賽缺陣，湖人只拿3勝2敗，不過湖人對於他的右腳踝高位扭傷非常小心謹慎，就算湖人可能落到打附加賽窘境，仍不想太早冒險讓他回歸，畢竟湖人的重點還是季後賽可以全員傷癒復出。
(中時 )
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