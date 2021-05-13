台灣疫情連環爆，好萊塢大片《玩命關頭9》原訂19日上映，如今因疫情影響，13日宣布延後檔期。片商UIP表示：「致親愛的玩命關頭大家庭以及所有影迷們：因應中央疫情指揮中心公告之防疫升級，經多方考量下，我們決定延後在台的上映檔期。」若有最新上映日期，消息會公布於電影粉絲專頁，「請大家保持身體健康，我們未來仍會於大銀幕相聚，謝謝大家的耐心與體諒」。

楊丞琳、是元介、鄭人碩主演的國片《靈語》昨（12日）上映，片方也於昨日緊急宣布為確保觀眾健康，今起暫停映演，後續將視疫情走勢調整重新上映檔期。已持有電影預售票、早場優惠券及電影5日券等影迷，待重新上映後仍可使用。

多部國片也受影響，黃仲崑、林秀玲、祖雄等主演新片《空巢》原定今午舉辦開鏡儀式，主辦單位已擇期。陳淑芳、藍葦華主演的國片《期末考》仍如期在6月4日上映，但5月21日的高雄記者會及首映已延期。

(中時 )