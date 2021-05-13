衛福部長陳時中證實，蘆洲、宜蘭羅東銀河遊藝場和華航諾富特病例的基因定序完全一樣。（黃世麒攝）

衛福部長陳時中證實，蘆洲、宜蘭羅東銀河遊藝場和華航諾富特病例的基因定序完全一樣。（黃世麒攝）

國內疫情升溫，許多確診個案找不到感染源，昨一度傳出疫情警戒恐升至第三級。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今赴立法院備詢，接受媒體聯訪時表示，蘆洲、宜蘭的病毒基因定序與華航、諾富特相同，「疫情警戒升至第三級的機率就比較小了」。另外，在獅子會的病例中，有人到過萬華區的茶藝館，有人與人之間的連結，有可能是同1條傳播鏈。

衛福部長陳時中表示，現在還沒有談到封城，不過升為3級可能性降低。（黃世麒攝）

陳時中今赴立法院備詢，接受媒體聯訪時透露，蘆洲、宜蘭的病毒基因定序與諾富特相同。（中時新聞網直播）

陳時中指出，目前有一個源頭的跡象看得出來，蘆洲、宜蘭跟整個諾富特的病例，基因定序是一樣的，可能有關聯，但暫時沒辦法連結到人的接觸。蘆洲的病例跟萬華的病例，是有人跟人的接觸，所以有可能是一串的傳播鏈，要先找到接觸點。陳時中說，昨晚有個很大進展，蘆洲感染的人有到過萬華區，也跟後來確診的人有接觸，人跟人之間的傳染也很清楚。

至於封城的可能性？陳時中強調，升到第三級的可能性稍微低了，雖然現在看起來有幾個群聚在發生，不過很可能是相同的來源，需要進一步做基因定序及疫調。

萬華的茶藝館是否會成為新的破口？陳時中說，這部分要積極圍堵，昨天已和萬華分局及警政署開會，副指揮官也親自到萬華了解當地情況，主動擴大篩檢，避免擴散。

醫療應變組副組長石崇良說明，獅子會前會長案1203，曾前往萬華茶藝館，接觸的人後來也確診，2案可以勾稽起來，只是目前茶藝館病例的基因定序還沒出爐。

石崇良表示，我們過去本土沒有英國變異株，只有境外移入才有，現在雖然還沒建立好關聯性，但本土個案感染的病毒株應不是在台灣產生的。對於接觸後會不會染疫，要看接觸方式，例如有沒有戴口罩，以及接觸的時間，這名案1203去茶藝館時，是沒有戴口罩的。

對於台灣當前的疫情，陳時中表示，現在還沒談到封城，不過升至第3級的可能性稍微降低了一點，因為這幾個案例可能是相同的來源，不過還需要調查，仍待基因定序釐清。

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(中時新聞網)