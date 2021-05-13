中石化(1314)繼上月中旬宣佈標售高雄亞洲新灣區三筆土地後，董事會最新公告，將與旗下全資子公司鼎越開發攜手進行苗栗頭份1888.27坪土地之合建分售案，在資產活化方面再度釋出新消息。

中石化此案將委由鼎越開發負責設計、建造、銷售等相關事宜，在本案之地主權益比例為20%，建造商鼎越開發之權益比例為80%。本建案基地位於苗栗縣頭份市雙喜段，初步規劃採預售方式，建造透天店面結合公寓大樓之集合住宅，擬於2022年底開工，預計2024年落成。目前該基地周邊為純住宅區，本建案臨道路一樓將規劃為店面，期可吸引商家進駐，提升鄰近居民生活便利性。

中石化表示，頭份廠是公司「石化事業」重心之一，近年亦積極朝特化領域轉型發展，中石化在苗栗頭份地區已深耕數十年，長期維持廠區周邊敦親睦鄰之友好關係，善盡企業社會責任；本次更進一步在「土地開發」方面強化與苗栗在地之連結、落實雙主軸經營策略，致力共創與中央、地方及民眾多贏的加乘效益。

(時報資訊)