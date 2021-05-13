特力(2908)第1季稅後盈餘為2.78億元，年成長1.27倍，單季每股盈餘為0.56元，面對新冠病毒肆虐，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力貿易將持續深化南進供應鏈，落實採購地區之多元布局，台灣零售除積極進行社區店型的展店外，大型店已陸續進行改裝升級，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，搶攻不同市場族群之消費者，可望刺激銷售，持續維持業績成長動能。

特力今年第1季合併營業收入為115.8億元，較去年同期成長25.6%，營業毛利為29.34億元，年成長18.83%，單季合併毛利率為25.34%，年減1.46個百分點，營業淨利率為2.7%，稅後盈餘為2.78億元，年成長1.27倍，每股盈餘為0.56元。

就兩大事業部門來看，特力貿易事業今年第1季合併營收為65.6億元，較去年同期成長39.9%，除新品類需求成長，歐美客戶對既有品類的拉貨動能依舊呈現強勁成長；受惠於特力集團的提前部署，在新冠疫情爆發前，啟用美東倉庫，備妥庫存倉儲，及時滿足客戶的強烈需求，使得特力貿易事業的業績在COVID-19的挑戰下，仍逆勢繳出漂亮的成績單。

台灣零售第1季合併營收為45.2億元，受惠於COVID-19疫情在家辦公與居家時間拉長，帶動居家銷售剛性需求，較去年同期增加10.7%；面對後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，居家修繕需求暢旺，特力屋社區店提供一條龍模式之產品銷售及服務以滿足消費者之需求。

特力集團4月合併營收為34.6億元，較去年同月增加5.3%，其中貿易4月營收為20.7億元，較去年同月成4.3%，占整體營收比重60%；台灣零售營收為12.9億元，占整體營收比重37%。

特力表示，貿易事業前4月合併營收86.3億元，較去年同期成長29.3%，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健；台灣零售事業前4月合併營收58億元，受惠於後疫情時代，民眾生活方式的改變，宅經濟的剛性需求，較去年同期成長9.1%。

面對新冠病毒肆虐，特力指出，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力貿易將持續深化南進供應鏈，落實採購地區之多元布局，預備因應可能的景氣回溫以及全球大客戶緊急的出貨需求；面對疫情帶動國內居家產業消費力，台灣內需市場爆發，特力除了持續大店局部進行改裝計畫外，亦積極拓展社區店，透過社區店進而帶動修繕、居家DIY配件與商品之需求，透過大店的改裝及社區店的拓展，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，更深入消費者的生活，搶攻不同市場族群之消費者，可望刺激銷售，持續維持業績成長動能。

(時報資訊)