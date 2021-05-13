在美國公布強於預期的通膨數據後，美元因此走強，削弱了基本金屬的漲勢，致(LME)銅價周三(5/13)盤整微跌，亦牽動其餘金屬價格下滑。但因市場普遍預期在轉型低碳經濟中，產業對銅的需求將更為強勁，加上世界各國經濟從疫情後逐漸復甦，吸引了投資者基金買盤，銅價持續在周一創下的每公噸10,747.5美元的紀錄高點附近排徊。

分析師表示，受中國和其他主要消費國需求預期推動，目前銅價已接近每公噸11,000美元，長期來看，市場看好綠色能源轉型工業對銅的需求將持續提升，以及主要生產國智利供應端可能的罷工問題，也會對整體價格有著支撐作用。

終場周三(5/12)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌182美元，報每公噸29,660美元；期鎳下跌139美元，報每公噸17,797美元；期鋅下跌40美元，報每公噸2,969美元；期鋁下跌40.5美元，報每公噸2,480.5美元；期銅下跌14.5美元，報每公噸10,445.5美元；期鉛下跌35美元，報每公噸2,187美元。(商品行情網)

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