安馳(3528)第一季營收為15.36億元，較去年同期增加28.07%，稅後淨利為7899.8萬元，每股稅後盈餘達1.2元，均創單季歷史新高，並分別較去年同期大幅成長110.81%與110.53%；4月營收為5.63億元，亦較去年同期大幅增加34.57%。

安馳表示，第一季營收獲利均創單季歷史新高，主要在於全球晶片缺貨狀況延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位，拉貨力道強勁，安馳兩大產品線第一季出貨量均較去年同期成長2成以上。從應用端來看，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨成長最為明顯，年增率超過1.5成，其次是雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案，而5G網通、國防航太及工控相關應用出貨量亦持續提升，帶動公司第一季營收較去年同期大幅增加28.07%，並推升第一季毛利率達12.73%，較去年同期增加2.03個百分點。

安馳表示，除了既有產品出貨暢旺外，公司今年在賽靈思代理產品線方面推出新款UltraScale+雲端加速器產品--ALVEO U50系列板卡，支援PCIe 4.0介面，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場；在ADI產品線方面，推出工業物聯網(IIoT)、震動監控系統(Condition-based Monitoring；CbM)、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機，目前均進入產品驗證階段，預估下半年放量出貨，除挹注營收獲利外，亦有助於進一步優化產品組合。

安馳新代理產品線Qorvo今年聚焦在Wi-Fi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發設計及推廣，第一季出貨量已較去年同期大增15倍以上，由於Qorvo掌握了氮化鎵製程、BAW濾波器，以及RF無線通訊等前中後段射頻元件技術，且產品應用範圍涵蓋無線基礎設施到移動設備等全系列高速傳輸應用產品，是全球5G射頻元件的龍頭廠商，將有助於公司拓展5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場，提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

安馳4月營收達5.63億元，較去年同期增加34.57%，主要在於全球晶片缺貨問題持續延燒，下游客戶拉貨需求十分強勁。公司今年兩大產品線推出的新款高階整合方案，下半年可望放量出貨。安馳將持續提升整合方案出貨比重，拓展雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網(AIoT)、以及5G傳輸等三大主流新興應用市場產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，整體營運可望維持穩健成長動能。

(時報資訊)