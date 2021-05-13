神岡區位於台中國際機場的隔壁，是台中知名景點潭雅神綠園道的所在區域，也是近年來竄紅的熱門打卡景點紙博館的所在地，也許你不知道台中神岡有什麼好玩？但神岡其實有很多親子景點像是氣球博物館、體驗騎馬等等，下次去台中可以考慮郊區的神岡一日遊！

台中神岡區｜紙博館

喜歡DIY手作的你一定要去！紙博館展示了各式各樣的紙製作品，難以想像如何把一張紙變成一件美麗又精緻的立體作品，對於沒有什麼美術天分的我來說，真的是打從心底佩服。館內最吸引我的便是這彩色PAPER字樣，每個字母都是由兩種顏色組成，從側面看更有一種延伸感，也是IG上熱門的打卡場景。

地址｜台中市神岡區中山路1313-7號

營業時間｜週一至週日 09:00-18:00

台中神岡區｜風飛沙小吃店

台中神岡隱藏著一間厲害的在地小吃，風飛沙小吃店的臭豆腐吃過的人幾乎都推，臭豆腐的外皮非常酥、脆，會附上泡菜或小黃瓜絲，搭配蒜泥味道恰到好處，除了臭豆腐外，炸豆皮、炸雞也是店裡的招牌必點。

地址｜台中市神岡區大圳路86號

營業時間｜14:00-20:00 (星期日休息)

台中神岡區｜社口林宅

社口林宅有著百年的歷史，是座四合院式的宅邸，左右均有謢龍，門廳外圍有兩道圍牆，牆外有一鑑水池，牆外左端建有一座門樓，結構極具規模，屋內彩繪、交趾陶裝飾相當精美，除了戶外空間，若想入內參觀需事先預約。

地址｜臺中市神岡區社口村文化街68號、70號、72號

台中神岡區｜筱雲山莊

筱雲山莊有豐富的水路系統、完整的防禦設施，整體建築跨越了清代、日治與民國三個時期，迎賓樓則是筱芸山莊最具特色的主體，雖然是台中市定古蹟，但因為裡面目前還有居民，因此只開放預約參觀。

地址｜台中市神岡區大豐路四段116號

台中神岡區｜臺灣氣球博物館

台灣最早以氣球為主題的觀光工廠，採預約制，館內保存了老廠房的風貌與老機器，訴說著台灣氣球產業的發展故事。除了認識豐富的氣球產業知識外，還可體驗手工氣球、造型氣球DIY課程等，是個大人小孩都適合的文化創意觀光景點。

地址｜台中市神岡區大豐路五段505號

營業時間｜09:00-17:00

台中神岡區｜靝馬馬場

靝馬馬場入園參觀是免費的，有提供付費的騎馬遊園體驗及馬術課程，全程都有專業的教練在一旁，園區內也飼養了兔子、羊等動物，並設置放牧場開放遊客餵食馬隻，是個很棒的踏青景點。

地址｜台中市神岡區福民路41號

營業時間｜08:00-12:00、13:30-17:00

台中神岡區｜潭雅神綠園道

潭雅神綠園道是繼東豐自行車綠廊後建設的第二條自行車專用道，路面平坦，樹意盎然，騎起來舒服又愜意，最著名的莫過於S型彎道和波浪單車道，S型彎道十分特別，蜿蜒的車道有些俏皮可愛，緊接在後的是筆直看不見盡頭的綠色隧道，拍起來非常唯美，而波浪道看起來就像海浪一樣，還好起伏不大，不然在上面慢跑或是騎車應該很累。

地址｜台中市神岡區潭雅神綠園道

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(中時新聞網)