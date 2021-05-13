「暗夜縱火全然罔顧民眾安全。」台中市西屯區13日凌晨3時48分，發生一起汽機車火警案，警消到場迅速撲滅火勢，共燒毀19輛汽機車並波及民宅；警方調查發現疑似人為縱火情事，第六分局立即組成專案小組追查。今天上午6時30分即於14號公墓前，逮捕56歲的曾姓嫌犯到案，全案正擴大偵辦中。
警方指出，火警發生後，警方進行現場勘查，發現1名男子凌晨3時20分許，騎乘腳踏車，抵達福順路上的起火地點，在該地點蹲下約10多分鐘後離去；不久後即發生火災，火勢蔓延燒毀18輛機車及1輛汽車，所幸無人傷亡。
警方立即循線擴大調閱監視器，並比對身分特徵，迅速於6時30分許，在14號公墓前將56歲的曾姓犯嫌查緝到案，依刑法公共危險罪移送地檢署嚴辦。
警方表示，全省水情嚴峻期間，加上水火無情，民眾切勿以身試法，造成不可挽回的後果；警方對於不法行為絕不寬待，必將不法分子依法嚴辦，維護市民生命財產安全。
(中時 )
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