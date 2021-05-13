台股加權指數13日開在15,668.33點，大跌234.04點，電金傳產龍頭股包括台積電（2330）、中鋼（2002）、長榮（2603）、陽明（2609）、富邦金（2881）、國泰金（2882）紛紛走跌，賣壓沈重，僅防疫概念股逆勢上揚，早盤指數跌點擴大近400點。

受到消費者物價指數大增、引發聯準會可能提前升息的疑慮衝擊，美國四大指數全面下挫，道瓊工業平均指數出現1月底來最慘跌勢，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙跌破半年線。

道瓊工業平均指數5月12日終場下跌1.99％（681.50點）、收33,587.66點，創4月8日以來收盤新低，為1月29日以來最大單日跌幅。那斯達克指數下挫2.67％（357.75點）、收13,031.68點。費城半導體指數重挫4.2％（124.86點）、收2,851.15點。

統一投顧指出，台灣突發性的本土疫情大爆發，造成指數連續重挫，打亂整個多頭節奏。不過，考量短期指數急速下跌已達8％，且12日留下長達737點下影線，顯示下檔逢低承接意願高。加上台灣經濟成長強勁，企業獲利持續上修，整體基本面無虞。

統一投顧指出，但是，本土疫情擴散的不確定因素以及今晨美股大跌，都將壓抑指數表現空間，建議檢視個股財報,擇優逢低承接，操作以業績成長及殖利率概念股，如航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、金融等族群。

(工商 )