中央流行疫情指揮中心昨日（12）宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者，讓全台恐慌。國民黨立委曾銘宗、賴士葆雙雙呼籲，總統蔡英文別再陷意識形態，趕快向上海復星醫藥採購有效且安全的德國BioNTech（BNT）輝瑞疫苗。

曾銘宗昨日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣目前採購道的AZ疫苗，不管是對一般民眾或是醫護人員信心都不足，尤其連具有醫療專業的醫護人員都沒信心，現在變成在鼓勵一般民眾施打；即便一般民眾有意施打，但眼前卻只有AZ疫苗唯一選項，導致接種意願低落。

曾銘宗指出，雖然中央流行疫情指揮中心說有採購505萬劑莫德納疫苗，希望6月到貨，但這個時程真的拖太久了，何況6月到底能不能真的到貨也有疑慮，他認為蔡政府應放下意識形態，趕快找上海復星醫藥談，盡快讓有效且安全性較高的輝瑞疫苗進來讓民眾施打。

賴士葆受訪也表示，第一線的醫護人員AZ疫苗的接種率只有11%，連醫療專業者都認為AZ疫苗風險高，所以想等BNT疫苗或其他疫苗選項，而且AZ疫苗負面新聞不斷，變成大家縱然想打也不敢打；明明當初就有機會採購到BNT疫苗，若不是蔡政府意識形態作祟，又有人想從中撈一筆，BNT疫苗也不會被白白耽誤、早就進來了。賴強調，台灣現在又爆發社區感染，但現在向德國買BNT疫苗的話會變比較貴，和之前差到台幣70幾億。

賴士葆指出，蔡政府說等國產疫苗，但國產疫苗有沒有效？實驗樣本性夠不夠？這些都是問題，何況只有第二期實驗就授權有不少的爭議，就算對人沒有傷害，有沒有防護力也是問題，甚至有沒有在疫苗爆發區，例如印度接受檢驗國產疫苗的保護力，也仍是未知數。

綜觀眼前情勢，賴士葆直言，輝瑞目前被認為是最好的疫苗，美國原來一天確診20萬人，普遍施打後現在一天不到4萬人；現在只能要求蔡政府趕快購買保護力高、讓人民有信心的輝瑞疫苗，雖然輝瑞BNT疫苗的大中華地區總代理是上海復星，但只要能夠放下意識形態，還是能夠趕快取得輝瑞BNT疫苗，陳時中旁邊的專家諮詢小組召集人張上淳其實很懂，但好像沒向陳建議，因為陳很多防疫決策都是有問題的。

(中時新聞網)